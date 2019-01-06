黑貓洗澡竟然「褪色」水超髒！　網笑翻：洗久會變白喵

▲貓咪洗澡水超髒，看起來像是牠褪色了。（圖／網友范植欣授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

難道貓咪洗澡會褪色？桃園網友范植欣日前貼出一則短片，她幫自家黑喵「烏米」洗澎澎時，發現洗手台的水竟然成混濁灰色，看來喵平時沒有好好洗身體，才會讓水變髒像是牠褪色一樣！媽咪在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」貼出這段影片，讓7000多名貓友們笑翻直呼，「多洗幾次就會變白了！」

▲喵：是誰說我會變白的？出來！



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媽咪貼文時逗趣地寫下，「嗯！看來這隻貓是褪色了。」從影片中可以看到，烏米乖巧地待在洗手盆內接受洗澡服務，但是喵泡著的水竟然漸漸變色，由清澈透明變成混濁灰色，讓人不小心誤以為真的洗到會「褪色」的東西！馬麻受訪時表示，平均1個多月洗一次，但是這次水特別髒，所以才會拍下來。

▲烏米最喜歡黏著家人。

烏米是隻非常黏人的貓咪，喜歡有人類陪在身邊，當家人回到家時牠都會飛奔到門口迎接，若是媽咪到家還會加碼磨蹭討抱抱，像個小朋友一樣。烏米從小就由馬麻奶到大，所以非常親近家人，范植欣憶起當時情況，「大學時上課途中撿到牠，當時眼睛還沒睜開，連臍帶都還在肚子上，醫生說才剛出生不到一周！」不過熱情僅限家人，烏米遇到陌生人還是會有點緊張害怕。

▲烏米小時候可以看見雙手有虎斑紋路。

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影片上傳後，立刻有不少網友逗趣留言，「等等會變白貓」、「其實牠的黑是曬來的」、「妳要用護色的洗啦！」、「沒看清楚標籤？不能用熱水～不能用肥皂～」、「標籤有說不可以浸泡」、「山寨版黑喵」、「白貓一起洗會染成灰色」、「請與淺色貓貓分開洗滌，以免混色」、「7天鑑賞期已過，無法退貨喔！」。

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