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饅頭貓擊掌下秒「咩～」　酥麻甜嗓網萌翻：融化到癱瘓！

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饅頭貓擊掌下秒「咩～」酥麻甜嗓網暴動！（圖／翻攝自推特用戶＠shijimi_mike）

▲小喵看到主人伸手要擊掌，自己也趕緊伸掌回應。（圖／翻攝自推特用戶＠shijimi_mike）

寵物小組／綜合報導

這個超萌的聲音超想抱緊處理阿！日本有隻貓主子有招萌度破表的必殺技，在網路上吸引忠實粉絲追蹤。這天飼主在餐桌前對著愛喵伸出手掌，沒想到下秒這毛孩子就馬上伸出自己的前肢，而且在擊完掌之後，牠不僅先是超萌的眨了眼，甚至還發出「咩～」的一聲，可愛的模樣全部都被錄下。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

推特用戶＠shijimi_mike經常在網路上分享貓咪的日常點滴，可以看到影片中，這隻有著饅頭臉的貓咪轉過頭看到飼主伸出的手掌，下秒也隨即伸出左前腳回應；只見牠發出甜甜的一聲「咩～」接著順便伸了一個懶腰，舒服到眼睛還瞇了起來，超Q的模樣還有網友浮誇的說，「融化到癱瘓了！」

饅頭貓擊掌下秒「咩～」酥麻甜嗓網暴動！（圖／翻攝自推特用戶＠shijimi_mike）

▲萌喵喊出一聲「咩～」之後，還順便伸了個懶腰。（圖／翻攝自推特用戶＠shijimi_mike）

影片貼出來不到一周便吸引356萬的觀看次數，許多人看完紛紛被貓咪的舉動萌暈，「無聊，浪費我半小時」、「超療癒」、「眨眼真的不得了」、「本宮想要人攙扶」、「唉～別人家的貓」、「這是什麼絕招！」、「看了20幾次沒看懂，再看一遍」、「這貓最後還拋媚眼」、「鼻血止不住啦」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 貓咪喵星人甜嗓擊掌日本

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