高三生染上貓癮！放學「埋頭狂吸15秒」　舒壓臉笑翻萬名網友

▲高三生放學跑去吸貓。（圖／網友張智淵授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

壓力大時需要吸食貓咪來解放心靈。南投縣一名飼主張智淵日前分享一段神之可愛的影片，內容是一名高三生染上貓癮，放學之後便走到愛貓身旁準備吸食，面朝頸部埋頭狂吸15秒，超舒壓的表情頓時笑讓萬名網友笑翻，直呼「 弟弟果然是內行人！」

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▲喵喵個性溫馴可愛。



影片中，學生背著書包走到愛貓「喵喵」面前，先是伸手打招呼，確認過同意的小眼神之後，才慢慢的走到牠身後，整張臉對準耳朵下方3公分，忘情埋進去吸食15秒，從熟練的SOP明顯看得出來，從小就是個標準的小貓奴。

張智淵笑說，影片中的男學生是他的兒子，平常就喜歡把喵喵抱起來聞一聞，但沒有那麼誇張過，「可能是那天上課太累了，才藉此抒發壓力。」而喵喵則是2歲多的小女生，原本是隻流浪貓，後來自己跑來家門口強迫入住，因緣際會下便成為張智淵的一家人。

▲喵喵原本是隻流浪貓，後來自己到張智淵家門強迫入住。



許多網友看到弟弟專業吸貓的舉動，紛紛留言笑說，「孩子你這樣吸貓毒，你父母知道嗎？」、「這個孩子有前途」、「這一看就知道是老吸機」、「內行的小貓奴～吸貓前還得到貓皇的認同」、「警察！有人在吸貓啊」、「HP、MP、SP瞬間恢復到100%」、「吸貓的孩子不會變壞」、「 孩子癮頭很深齁」、「小小年紀就染上吸貓的癮，我看是戒不掉了」。

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