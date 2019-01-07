ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

他拍片鑑定「頂級皮草」秀3招　粉絲見本尊笑噴：值得啊！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

拍片鑑定頂級皮草，網見本尊笑噴！（圖／翻攝自微博主「二哈拉K」）

▲微博主拍影片和粉絲分享鑑定頂級皮草。（圖／翻攝自微博主「二哈拉K」）

寵物小組／綜合報導

這位奴才可能要性命不保了！微博主「二哈拉K」經常分享愛犬們的生活日常，調皮又可愛的反應總是逗得網友哈哈大笑。最近他PO出一段影片，表面上似乎是在拍片鑑定新買的「頂級皮草」給粉絲看，不過當所有人見到皮草的「本尊」時，瞬間全部笑翻，不少人打趣地笑說，「值得阿～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中飼主說，「這種皮草是很難買到的，然後老闆又教我怎麼鑑別，首先要聞看看有沒有動物的味道，然後要用打火機燙面，聞聞有沒有塑料味，再來就是仔細看有沒有毛孔......」。沒想到當鏡頭轉向時，突然看到一隻哈士奇正露出一臉厭世的表情，同時還斜眼狠狠地瞪著，原來牠就是飼主口中的「頂級皮草」。

拍片鑑定頂級皮草，網見本尊笑噴！（圖／翻攝自微博主「二哈拉K」）

▲這件頂級皮草的本尊，就是有拆家王封號的哈士奇。（圖／翻攝自微博主「二哈拉K」）

這段影片在微博上傳開後，日前也有網友轉貼到寵物社團「哈士奇俱樂部」，不到一日就累積300多個按讚數，許多人看完紛紛留言說，「哈哈哈那什麼臉阿」、「眼神超經典的」、「唉唷我的媽啊...哈哈的眼神太讚惹」、「這皮草真是值得阿」、「會拆家的皮草XDD」、「一早看到心情超好」、「汪：等等先從你的椅子開始拆」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

更多精采影音：

關鍵字： 哈士奇毛草抖音二哈臉書微博

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

恭請「48KG汪聖上」回房就寢　宮女媽「人肉抬轎」..

世界3毒大爆發漂到金山！女撿「僧帽水母屍串」大驚：..

影 ／她偷帶「巴哥」上飛機：一路都沒叫　真相曝光網..

找石虎當靠山！盤古蟾蜍每周三現身　囂張吃相保育員翻..

直播餵幼犬喝啤酒　‎‎菜農林佳新臉書道歉：我家貓狗..

喵老大刺青刺「半甲」　單手虎紋超殺狠瞪：看什麼看？

無助在排泄物裡躺3天！　2小海豹受虐遭逼跨年表演

看海想起曾被丟棄　米克斯驚恐脫繩狂奔…屁股黏坐機車..

面對道別的那一天　只要發自內心為狗狗好…相信牠能理..

「妻子愛狗勝過我」律師高樓丟2毛孩　17歲吉娃娃慘..

貪睡柴柴坐榻榻米打瞌睡！　下秒「綜藝摔」全家嚇傻X..

柴柴躺平爽按摩臉被擠變形　臉色突變：怎麼好像有味道

80kg高加索汪想討肉肉吃　怕吵到馬麻「氣音」喊：..

美警犬穿上鞋子1秒變掰咖　毛孩心累：怎麼忘記走路了..

窩小鏟屎官懷中甜蜜入睡❤　喵溫柔摸臉嘴對嘴啾啾放閃

遭醫生挨2針歐告「氣整天」　把媽當空氣：妳要好好檢..

上廁所聽慘叫聲！遭橡皮筋套頭 「小可a愛→刀疤姐」..

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自..

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己..

高雄浪遭人電擊虐待整夜慘叫 身上多處焦痕...7..

媽，我好累！米克斯跑步「眼神死喘息」　前腳露餡秒認..

辨識系統偵測「貓孫臉」是阿公！網笑超像的：都有法令..

他拍片鑑定「頂級皮草」秀3招　粉絲見本尊笑噴：值得..

醉男閒逛國家公園遇野象　白目挑釁下秒被「亂步踩死」

貓咪偷「吸毒」卡罐子　獲救後滿頭貓草眼神渙散：我是..

黑貓洗澡竟然「褪色」水超髒！　網笑翻：洗久會變白喵

吃麵壓力山大！　萌喵餐桌上翻肚眼神死盯：朕靜靜看著

腳滑倒頭栽！喵皇追紅外線筆爆衝跳台　帥氣攻頂秒出糗

「毛毛的」睡在微波爐上！　她對看「狐尼克」嚇到尖叫

牽繩被「黑色會」咬走　柴犬1比5嫌棄臉拉拔河：走開..

華為懲處用iPhone發賀文員工　意外曝光翻牆法

媽，我好累！米克斯跑步「眼神死喘息」　前腳露餡秒認..

金球獎／《波希米亞狂想曲》雷米馬利克獲影帝

前法相一口氣簽奧姆教13人死刑令　日本待執行死刑犯..

快訊／高屏大橋砂石車「折甘蔗」貨車翻覆　3人受傷送..

謝金河／川普最怕股價下跌

彰化防堵非洲豬瘟　廚餘未「蒸煮1小時達90℃」重罰..

田中達也再次登台！《微型展2.0》門票限時贈

幼女「騎車載媽媽」3貼狂飆？　網諷「眼睛業障重」破..

看到韓冰好像看到女兒...王世堅傻笑：願意為女兒跳..

寵物動物熱門新聞

老婆握貓臉輕撫　他一句話秒歪樓

喵瘋玩水果忍者　主人關螢幕哭惹

慢跑中狗衝來！她噴防狼噴霧遭飼..

聽慘叫奔出驚見「美貓→刀疤姐」..

牽繩被黑色會咬走　柴犬淡定1打..

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

喵老大刺青「半甲」單手虎紋超殺

貪玩貓被反鎖　門廊過驚險9小時

醉男遇野象白目挑釁　下秒被「亂..

奴才躲4汪窩狗籠　網留言超地獄

前幾天還來顧店　貓店長張西西離..

喵吸貓草卡罐子　獲救後超ㄎㄧㄤ

失明汪車禍、啃辣椒→乖巧愛人抱

愛犬同款「基屁股內搭褲」超生火

讀者迴響

熱門新聞

老婆握貓臉輕撫　他一句話秒歪樓

喵瘋玩水果忍者　主人關螢幕哭惹

慢跑中狗衝來！她噴防狼噴霧遭飼..

聽慘叫奔出驚見「美貓→刀疤姐」..

牽繩被黑色會咬走　柴犬淡定1打..

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

喵老大刺青「半甲」單手虎紋超殺

貪玩貓被反鎖　門廊過驚險9小時

醉男遇野象白目挑釁　下秒被「亂..

奴才躲4汪窩狗籠　網留言超地獄

前幾天還來顧店　貓店長張西西離..

喵吸貓草卡罐子　獲救後超ㄎㄧㄤ

失明汪車禍、啃辣椒→乖巧愛人抱

愛犬同款「基屁股內搭褲」超生火

柴朝聖島原三柴　甜笑合照卻被兇

最新影片

更多

貪睡柴柴坐榻榻米打瞌睡！　下秒「綜藝摔」全家嚇傻XD

柴柴躺平爽按摩臉被擠變形　臉色突變：怎麼好像有味道

80kg高加索汪想討肉肉吃　怕吵到馬麻「氣音」喊：阿母

美警犬穿上鞋子1秒變掰咖　毛孩心累：怎麼忘記走路了...

窩小鏟屎官懷中甜蜜入睡❤　喵溫柔摸臉嘴對嘴啾啾放閃

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面