他拍片鑑定「頂級皮草」秀3招　粉絲見本尊笑噴：值得啊！

▲微博主拍影片和粉絲分享鑑定頂級皮草。（圖／翻攝自微博主「二哈拉K」）



寵物小組／綜合報導

這位奴才可能要性命不保了！微博主「二哈拉K」經常分享愛犬們的生活日常，調皮又可愛的反應總是逗得網友哈哈大笑。最近他PO出一段影片，表面上似乎是在拍片鑑定新買的「頂級皮草」給粉絲看，不過當所有人見到皮草的「本尊」時，瞬間全部笑翻，不少人打趣地笑說，「值得阿～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中飼主說，「這種皮草是很難買到的，然後老闆又教我怎麼鑑別，首先要聞看看有沒有動物的味道，然後要用打火機燙面，聞聞有沒有塑料味，再來就是仔細看有沒有毛孔......」。沒想到當鏡頭轉向時，突然看到一隻哈士奇正露出一臉厭世的表情，同時還斜眼狠狠地瞪著，原來牠就是飼主口中的「頂級皮草」。

▲這件頂級皮草的本尊，就是有拆家王封號的哈士奇。（圖／翻攝自微博主「二哈拉K」）



這段影片在微博上傳開後，日前也有網友轉貼到寵物社團「哈士奇俱樂部」，不到一日就累積300多個按讚數，許多人看完紛紛留言說，「哈哈哈那什麼臉阿」、「眼神超經典的」、「唉唷我的媽啊...哈哈的眼神太讚惹」、「這皮草真是值得阿」、「會拆家的皮草XDD」、「一早看到心情超好」、「汪：等等先從你的椅子開始拆」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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