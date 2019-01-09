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不給人類剪指甲！美容師「一開口」讓二哈燦笑坐好　網笑：學起來

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美容師「開口」讓二哈燦笑剪指甲。（圖／翻攝自抖音APP用戶「AOXOM7」）

▲哈士奇不讓美容師剪指甲。（圖／翻攝自抖音APP用戶「AOXOM7」）

寵物小組／綜合報導

覺得跟哈士奇相處很困難的飼主們，不妨試試這招？抖音APP用戶「AOXOM7」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻哈士奇這天被主人送到寵物店做美容，沒想到在剪指甲時，牠卻一直頻頻亂動；此時，美容師突然開口，一瞬間就讓二哈安靜下來，網友看完紛紛笑說，「這要學起來！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

吳姓網友昨日在臉書寵物社團轉貼這段視頻並註解，「比二哈更二才能馴服牠」。畫面中可見，坐在美容台上的哈士奇不停扭動身體，似乎因為不想被剪指甲，於是一直亂動；只見下秒牠一聽到美容師的「獅吼功」，突然開始乖乖坐好、一動也不動，甚至還露出燦爛的笑容呢！

美容師「開口」讓二哈燦笑剪指甲。（圖／翻攝自抖音APP用戶「AOXOM7」）

▲一聽到美容師的獅吼功，二哈似乎認出什麼來了？（圖／翻攝自抖音APP用戶「AOXOM7」）

美容師「開口」讓二哈燦笑剪指甲。（圖／翻攝自抖音APP用戶「AOXOM7」）

▲最後乖乖坐好給美容師剪指甲，臉上還掛著燦爛的笑容。（圖／翻攝自抖音APP用戶「AOXOM7」）

可愛又逗趣的影片分享短短幾天，就累積1千多個按讚數、分享數，以及3萬多次的觀看次數，上百人看完紛紛在底下留言笑說，「遇到比我瘋的，乖一點好了」、「二哈表示：原來是自己人來著...」、「哈哈哈笑死了」、「這招感覺很管用，要學起來」、「難怪我能成功馴服家裡這隻XDD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 哈士奇二哈剪指甲獅吼功抖音

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