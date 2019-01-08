睜眼枕邊出現「黑髮」以為老公回來了　歐告妞妞自己蓋棉被

▲妞妞躺枕頭蓋被被，媽媽看到嚇一跳。（圖／飼主洪逸姍提供）



記者李依融／採訪報導

睡著睡著「枕邊人」回來了？網友洪逸姍的老公是職業軍人，因此大部分的晚上她只能自己睡雙人床，沒想到有天半夜醒來看到身旁「黑頭髮」，當下還以為是老公回來了，但仔細一看，竟然是歐告女兒妞妞「汪佔父床」，她嚇一跳無奈地說，「妞妞還自己蓋被子！」

▲妞妞小時候被貓咪打，受傷也不吭聲，脾氣非常好。（圖／飼主洪逸姍提供）



1歲3個月大的妞妞還是寶寶時受困淹大水的田裡，幸運被爸爸救起，原本愛貓怕狗的媽媽不想養，但是顧著顧著越來越甜蜜，經常被妞妞的貼心融化，便再也捨不得送養了。妞妞平常超黏爸爸，只要爸爸回家，牠就會努力霸佔大腿撒嬌，但是爸爸不在家時，牠就負責陪媽媽。

▲妞妞黏著媽媽撒嬌。（圖／飼主洪逸姍提供）



洪逸姍說，因為老公是職業軍人，平時都在部隊，這時妞妞就會變成「專業枕邊人」，佔據爸爸的床位，還會自己蓋被子，就像是人一樣，「第一次看到的時候半夢半醒，還以為是我老公回來了。」不過要是爸爸回家，妞妞就不會讓床睡覺了。

洪逸姍表示，妞妞似乎能感覺到她怕孤單，「爸爸不在家的時候我偷哭，都是牠在安慰我。」妞妞總是抓媽媽的手摸摸自己，或是把頭放在媽媽的腿上，像是在說「沒關係還有我陪你！」

▲妞妞帶大小貓桔桔。（圖／飼主洪逸姍提供）



妞妞的乖巧扭轉媽媽怕狗的心，牠是一隻特別溫柔的孩子，小時候被家裡的貓咪出爪揍傷，竟然不吭一聲也不會反擊，看到食物舔舌頭想吃，明明自己都拿得到，但是家人沒有給牠就不會吃，只是一直坐在旁邊等，後來媽媽又收編一隻小幼貓桔桔，妞妞就擔任起「代理媽媽」的角色，整天和貓寶寶待在一起，貼心到媽媽徹底融化。

洪逸姍說，「當初是老公說反正都在送養浪貓，不如就讓妞妞留下來，等會吃飼料再送養。」，現在她很慶幸養了妞妞，讓每天的生活更加甜蜜不孤單。

▼妞妞小時後皮膚不好，需要泡澡調理。（圖／飼主洪逸姍提供）

