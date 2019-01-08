媽媽失手剃太多！黃金獵犬變「哀怨拉拉」　氣到拒絕出門

▲整家人只能誇讚牠好看，不能看著牠一直笑！（圖／網友邱念慈提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／採訪報導

慘了...毛孩露出不開心的臉！新北市新店區的飼主邱念慈這天心血來潮，花兩到三小時幫10歲黃金獵犬「邱淑芬」剪頭髮，想說剪一顆漂漂亮亮的頭，殊不知自己失手，毛毛不小心剃太多，害得淑芬變成「拉不拉多犬」，這下牠完全不敢外出散步！

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▲目前淑芬心理仍在平靜中。

媽媽笑說，「我第一次剃嘛...因為我不知道要從哪裡剃，所以就變這樣了！」同時也說到，淑芬現在幾乎不理人，用好無奈、好哀怨地臉看著自己，「因為淑芬有發現大家會笑牠，牠就會抬頭看著我，表示更無奈。」

媽媽不停誇讚著淑芬「好漂亮」，還送上美味罐頭給牠吃，盡量避開所有任何一切的鏡子！媽媽說，「牠整天都被誤會是拉不拉多，牠就厭世，還有人說牠像蘇貞昌，還說我跟風...像韓國瑜，還有人說像兩津勘吉！」

▲淑芬的個性跟體重一樣穩重。

媽媽將照片分享到臉書，網友看完紛紛笑說，「黃金變身～拉不拉多」、「看得出來毛小孩不太開心欸」、「太故意了！」、「這是拉不拉多吧」。

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