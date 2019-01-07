受虐汪「只敢喝馬桶水」　嬤當金孫疼承諾「過年給紅包..

▲流浪的柯基來到家裡第一天。（圖／臉書粉專「Pocky Mao 科基犬日誌」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

有阿嬤真好！台中柯基「弟弟」原本是隻疑似受虐的浪浪，現在的主人去年9月暫時帶回安置照顧，卻發現牠「只敢喝馬桶水」，就當家人還在考慮要不要正式收編時，阿嬤已經將毛孩當成親生金孫在疼惜了，還特地求平安符讓牠戴著，甚至承諾過年要給狗狗紅包，一切都讓主人超無奈，「這下不得不收編了。」

馬麻Cecil Ko透露，其實在去年8月多的時候，家裡養了很久的柯基「毛毛」過世了，當時家人都非常難過不捨，就在不到一個月後的某天，他們在網路上看到附近有人撿到一隻流浪的柯基，正在尋找中途之家，沒想到這隻浪汪竟長得和毛毛有幾分神似，於是Cecil Ko決定出手幫忙帶回暫時安置，沒想到這一待，就是3個多月了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲當出在外流浪的弟弟全身髒黑，身上多處小傷。

▲原本連乾淨水都不敢喝的弟弟，現在是個「職業嬤寶」。

根據拾獲弟弟的善心人士表示，狗狗當時全身髒黑，且不斷跳上陌生人的機車找主人，卻又一再地被趕走。當Cecil Ko一家人接汪汪回家時，發現弟弟鼻子上有受傷的痕跡，還有個破舊的項圈，但是牠臉上完全沒有任何笑容，不僅不讓人觸摸，甚至不願意喝陌生人提供的淨水，跑到廁所躲著狂喝馬桶水，洗澡的時候也害怕到數度自殘，狂咬自己導致血流不止，就連繫牽繩也要花上至少半個小時。

隨著新家人們的愛與包容下，弟弟漸漸地接納了他們，經過3個月後，終於克服了洗澡的恐懼，但目前仍無法放心投入家人懷抱，還是會害怕地躲開，但是比起剛到家裡的模樣，已經能看出牠現在是個幸福的孩子，不僅爸媽用盡耐心和細心陪伴牠，就連阿公阿嬤也是對她百般疼愛，完全就是個小王子呢！

▲汪：耶～要跟阿公阿嬤出去玩惹！

正當主人重新正視「收編」問題時，才發現事情已經都來不及了，弟弟完全變成阿嬤的寶貝金孫，只要見到彼此就會開始放閃，享受祖孫倆得甜蜜時光，一旁的爸媽看了都傻眼，還常常因此被忽視，眼中只有金孫的阿嬤愛汪成痴，溫馨卻也偏心的模樣讓他們好氣又好笑，今年的過年卻也因此更熱鬧了呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲弟弟明明有自己的床，卻在主人睡覺時偷偷爬上床撒嬌。

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