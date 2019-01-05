奴才躲4隻「棉花糖」窩狗籠當小天地　網歪樓留言超地獄！

▲奴才窩在狗籠裡吃食物玩手機，就是為了躲避汪汪的搶食。（圖／翻攝自微博用戶「@四隻薩摩的鏟屎官」）



寵物小組／綜合報導

總覺得自己在吃飯時，一旁會有無數隻眼睛盯著你看嗎？有這方面困擾的毛爸媽們或許可以試試這招。微博用戶「@四隻薩摩的鏟屎官」日前分享一段影片，內容是這天飼主為了想讓自己好好的吃飯、玩手機，於是想到一個新奇的點子，那就是把自己關進狗籠裡，影片引發網友熱議！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友Ben OH在公開社團轉貼這段抖音視頻並註解，「終於有安全的空間可以吃零食看電影了」。畫面中可以看到，4隻像極了棉花糖的薩摩耶規矩地坐在鐵籠前，虎視眈眈的眼神盯著裡頭的「獵物」；只見把自己鎖在狗籠裡的飼主，一邊吃點心一邊玩手機，看起來相當滿意這塊小天地。

▲汪：奴才你出來！我保證不打你！（圖／翻攝自微博用戶「@四隻薩摩的鏟屎官」）



這則可愛又逗趣的影片不到一日就累積了5千多個按讚數，上百位網友看完都在底下紛紛留言說，「這招感覺很讚」、「根本我的寫照」、「等等我家沒狗籠怎麼辦阿？」、「找到屬於自己的小天地」、「這...太可憐了吧」、「這樣真的有點可憐耶，只能把自己關起來，才有清靜」；不過也有不少人留言超邪惡，「這人類再養肥一點就可以燉了」、「原來就是籠子要買大的的原因」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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