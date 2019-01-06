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貪玩貓偷溜出去被反鎖！　「興奮→大哭」門廊度過驚險9小時

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▲▼貪玩貓偷溜出去被反鎖！　走廊度過驚險9小時「興奮→大哭」。（圖／翻攝自Kat Fogg臉書）

▲貓咪趁著外送員送披薩，偷跑出門。（圖／翻攝自Kat Fogg臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

貓咪的好奇心很容易讓牠們一不小心就回不了家。國外一隻貪玩的貓咪福格趁著外送員入屋，偷偷溜出門，沒想到被反鎖在走廊整整9個小時，抓門大哭的無助表情全部被監視器錄下，所幸凌晨5點順利進屋。飼主將影公開呼籲飼養喵星人一定要注意門窗安全。

▲▼貪玩貓偷溜出去被反鎖！　走廊度過驚險9小時「興奮→大哭」。（圖／翻攝自Kat Fogg臉書）

▲芙格偷溜出家門，跑到前院探險。

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這天芙格在晚間8點多趁著飼主拿外送披薩時，迅速的溜出門，其實外送員有看見，不過他似乎以為主人也有看到，便不以為意的關門離開。起初，芙格興奮地在前院鑽來鑽去探險，完全不知道自己被反鎖在門外，直到凌晨12點多才意識到事情不大對勁，趴在門口狂抓大哭，期間還遇到陌生的街貓，兩方對峙簡直快要把牠嚇慘。

▲▼貪玩貓偷溜出去被反鎖！　走廊度過驚險9小時「興奮→大哭」。（圖／翻攝自Kat Fogg臉書）

▲▼芙格在門廊外求救一個晚上。

▲▼貪玩貓偷溜出去被反鎖！　走廊度過驚險9小時「興奮→大哭」。（圖／翻攝自Kat Fogg臉書）

可憐的芙格就這樣被鎖在外面，擔心受怕一整夜，不斷在門外徘徊。當主人凌晨5點起床發現芙格不見了，這才開門尋找，幸好牠是一隻完全的室內貓，不敢離開家門口太遠，芙格立刻就被主人抱回溫暖的室內，結束9小時的驚魂夜，躺在飼主的懷中呼呼大睡。

▲▼貪玩貓偷溜出去被反鎖！　走廊度過驚險9小時「興奮→大哭」。（圖／翻攝自Kat Fogg臉書）

▲芙格順利回到溫暖的家休息。

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飼主也提醒，貓咪是好奇心很重的動物，很容易被外界的事物給勾走，這次是運氣好，芙格一直待在門廊才順利回家，運氣差的話，貓咪可能會再也回不了家，或是出意外。

關鍵字： 貓咪貪玩反鎖門廊

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