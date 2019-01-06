喵瘋玩「水果忍者」手刀破關　平板螢幕一關...主人哭惹

▲喵嗨玩「水果忍者」，螢幕關掉後不忍直視。（圖／翻攝自臉書粉專「9GAG」，下同）

寵物小組／綜合報導

一旦被毛孩當上低頭族，牠們可是不會輕易罷休的！這隻黑白相間的喵星人，近期沉溺於手遊「水果忍者」，當牠看到畫面上四面八方出現的各式水果，就忍不住用光速手刀將它們一一消滅，看似天真可愛的舉動，其實背後案藏著悲劇，只要主人把螢幕關暗後，一定會馬上哭出來！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

臉書粉絲專頁「9GAG」分享了這則影片，畫面中的黑白喵將平板上出現的水果通通斬斷，無一逃得出牠的手掌心，超快手速連人類都佩服，但這時網友卻PO出家中平板電腦關機後的樣子，僅附上一個無奈的表情貼圖，原來是這台平板的螢幕全被刮花，一道又一道的裂痕疑似就是被喵爪抓壞的，讓網友哭笑不得，原來看主子賣萌需要付出這麼大的代價。

▲網友無奈PO出自己的平板照。

影片上傳至臉書後，許多網友看了全都嚇傻表示，「天啊無法想像這個螢幕」、「等等悲劇就發生」、「幫QQ」、「原來破記錄的分數是這樣來的」、「喵忍者抓的不是水果是ipad」、「為螢幕默哀」、「主人心在淌血」、「牠分數比我還高...」、「手速超快XD」、「好可愛哈哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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