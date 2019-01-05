上廁所聽見慘叫聲！　媽奔出看到「美貓→刀疤姐」嚇壞急解救

▲圓圓玩橡皮筋卻卡在頭上。（圖／網友Sarah Cheung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

焦糖色喵喵「圓圓」的個性活潑、好動，這天卻不小心踢到鐵板，牠調皮地玩著橡皮筋，竟不小心把自己綁住了，紅色圈圈卡在頭上，怎麼甩也甩不掉，看起來就像是一道鮮紅的刀疤。幸好媽咪Sarah Cheung聽見呼救聲後，立刻跑來解救。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲圓圓：媽媽救命～

照片中，圓圓臉上出現了一條又紅又長的痕跡橫過臉龐，乍看之下就像是可怕的刀疤，原來是被橡皮筋綁住了，牠的表情相當懊惱，似乎知道自己闖禍，委屈看著奴才求救。媽咪也著實被嚇壞，趕緊解救後發文分享，「檢查後幸好沒受傷，這是反面教材！」

▲圓圓很喜歡把東西套到頭上。

Sarah Cheung向《ETtoday寵物雲》表示，當時只是去上洗手間，才剛踏出門就聽見慘叫聲，「真的不知道牠是怎麼玩的，讓我嚇到差點心臟病發！」她提到，圓圓對圈圈狀的物品情有獨鍾，又喜歡把看見的東西都套在頭上，才會造成這次意外，「大家真的要記得把橡皮筋收好。」

▲圓圓一雙漂亮的大眼睛。

▲圓圓孵蛋中。

Sarah Cheung形容圓圓親人又愛撒嬌，每當客人造訪，總是睜大眼睛化身親善大使接待，不過也常常為了「吃」做出搞笑行為，「牠肚子餓時會直接跳上床，像狗狗一樣舔人，甚至『自殺式高速衝撞』，就是要我們起床開罐罐。」

▲圓圓用撒嬌攻勢和無辜外表融化人類。

▲圓圓很有公主氣質呢！

▲圓圓眼光很好，喜歡絲綢絲巾。

Sarah Cheung回憶，媽媽的朋友送來一隻小貓，她與先生回老家探望時，立刻就被收服了，「就是這個可愛的臉融化了我老公，真是最強小三。」她也提到，喵喵眼光很好、很會挑，平常不蓋被子，卻喜歡窩在蘇州著名的絲綢絲巾裡面睡覺。

▲圓圓：哼！不被愛的才是第三者！

▲媽媽說圓圓睡覺時最可愛。

▲因為圓圓不喜歡穿衣服，媽咪只好用特效相機過過乾癮。

奴才將驚魂記分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」引起熱烈討論，許多人都差點被「刀疤」嚇到，紛紛留言，「我以為是頭流血」、「第一眼看到以為被砍了！」也有網友感嘆，「如果是浪浪被便當盒上的橡皮筋給纏住，可能就沒救了……。」呼籲飼主千萬要記得把寵物容易誤食的小東西收好。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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