聽到兒子到了！阿嬤騎來車站只載「狗孫回家」　他落寞推行李

▲阿嬤特地來車站接狗孫回家，其它人自己用走的。（圖／粉專《Pocky Mao 科基犬日誌》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



寵物小組／綜合報導

金孫耶～當然要用專車載回家啊！網友Cecil Ko在「有點毛毛的」臉書PO文，分享阿嬤聽到我們到了車站，竟然騎來載狗孫回家，不載親生的兒子。小倆口只好落寞推著小狗車子和行李，緩慢地走回家。

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Cecil Ko笑說，「我們走到一半遇到騎車的阿嬤，我們想說阿嬤是要去買東西，結果她停下來跟我男友講話，接著說『來！上車！』，於是把弟弟載走。我男友問『你是來接牠的嗎？』，媽媽就說『嘿啊』，然後把牽繩拉走。」

阿嬤與弟弟的身影就在Cecil Ko面前迅速消失！Cecil Ko說，「竟然留下我們兩個跟行李...還有弟弟的推車。」；回到家裡後，弟弟完全忘了Cecil Ko他們，眼中只有阿嬤。「牠現在只跟著阿嬤不理我們了！哼！」

▲▼弟弟跟阿嬤的世界，他人都參與不了。

網友看完Cecil Ko的悲慘遭遇，紛紛在底下留言笑說，「你哪位？」、「X，笑死～非常有同感！」、「別懷疑，你真的不是親生的（秀秀）」、「我真的不是親生的」、「媽媽表示，啊不會自己認路走回家哦」、「親生跟認養的待遇本來就不同，還看不開？」、「金孫怎可以用走的」。

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