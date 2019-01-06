牽繩被「黑色會」咬走　柴犬1比5嫌棄臉拉拔河：走開，我怕狗

▲等你們長大了再來跟本汪輸贏！（圖／網友Pingkuei Tasi授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

長大一點再來PK！嘉義一隻柴犬「毛毛」出去散步遇上霸道的「黑色會」，牽繩被5個小毛怪咬走，試圖將牠拖走，變成激烈拔河賽。不過牠神情淡定，面對1比5的劣勢仍穩穩留在原地，擠出招牌軟嫩的嘴邊肉，緊靠著12公斤的翹臀完勝，2派狗之間的鬥爭讓網友瞬間融化。

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▲毛毛1打5仍然淡定應對。



影片中，5隻出生不久的黑色小浪汪跑到毛毛身邊，集體咬走牽繩，試圖將牠往後拉。但毛毛利用體重優勢，一臉老神在在的停在原地，彷彿在說，「走開啦我怕狗！而且你們還太嫩了～」不管對手如何同心協力，仍然無法讓牠移動，但小屁孩的體力無極限，最後只好一臉無奈的望向馬麻求救，畫面相當好笑。

▲▼毛毛救援前患有嚴重的皮膚病，身體多處禿毛，經過治療才變成現在的美麗模樣。

飼主Pingkuei Tasi表示，毛毛曾經是被丟棄的孩子，也曾在外面流浪過，個性非常穩定溫柔，對於小狗有很有耐心，不會隨便攻擊或是兇牠們。現在的毛毛看起來幸福溫馴，事實上牠曾有過一段悲傷的過往，2年多前是隻全身皮膚病的流浪狗，連醫生勸說放棄治療，是Pingkuei Tasi母女一路上陪伴牠治癒身心，治療快1個月病情才漸漸有了起色。

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Pingkuei Tasi也提到，影片中浪汪是母帶子被人帶來丟棄，三週前出現在住家對面的山區，她每天上班前會帶毛毛去山上散步，順便餵食這群孩子，附近住戶也會幫忙照顧，已經帶狗媽媽去結紮。同時也呼籲大家，請不要隨意丟棄狗狗，因為這只是製造更多的問題。

毛毛和5隻小浪汪彼此的互動讓許多網友看完紛紛笑說，「拔河中～」、「毛毛的尾巴表示：不怕不怕～只是些孩子」、「5隻還拉不動！呿～長大點在來」、「柴柴：討厭～走開～我怕狗」、「嚇到咩丁咩當」、「媽媽也太壞還在拍片XD」、「5隻好團結的跟柴柴拔河」。