2019第一起路殺案！苗栗石虎死前「不願闔眼」　目擊者嘆：牠真的很美...

▲美麗的石虎慘遭路殺。（圖／Facebook／貓徑地圖王小明授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



＊以下有血腥照片慎入

記者吳鎮良／採訪報導

石虎是台灣僅存的本土貓科動物，不過根據特生中心的統計資料顯示，2018總共13隻石虎因路殺而死亡，沒想到新的一年才剛來到，又有隻美麗的石虎慘遭路殺。長期進行石虎田野研究的王小明9日在粉絲專頁《貓徑地圖王小明》分享這則令人心疼的貼文，網友們看了都不捨的說，「看牠眼睛不願闔上，真的心很痛.......」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

昨日凌晨12點王小明接獲民眾通報，在苗栗縣後龍苗29線的水清家禽屠宰場前，發現有隻死亡的石虎倒臥路邊，初步推測是遭到路殺，而且死前石虎的雙眼仍是睜開的。王小明透露，這條「石虎殺手公路」（苗29鄉道），過去也有3隻石虎遭到路殺，這次發現的是第4隻。

▲▼死亡的石虎雙眼睜開。（圖／Facebook／貓徑地圖王小明授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

王小明說，「凌晨12點08分收到通報，我大約40分鐘後趕到現場拍照，並通報特生跟苗栗生態學會理事長林錦坤，他20分鐘後也到達現場，並且帶走石虎屍體，應該今天會送保育科，再後送屏科大解剖檢驗犬小病毒。近距離看石虎真的很美，但不幸死了。」

去年5月，有隻成年石虎頭頂蓋骨破裂，而且頭部左側還有嚴重凹陷，研判是遭到車子高速撞擊死亡。王小明表示，「貓科動物是任性的，其實做再多的努力，牠們還是會堅持走自已的路，因為人類侵犯了牠們的棲地，在上面蓋公園、蓋大馬路、開發山坡地等......，這就是石虎路殺會在同一條路重複發生的原因。一塊都不能少，維持棲地的完整才能讓悲劇不再發生。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲遭路殺的石虎今日會送往保育科，再後送屏科大解剖檢驗犬小病毒。（圖／Facebook／貓徑地圖王小明授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）