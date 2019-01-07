汪躲店門縮成球！紫傘妹「脫圍巾給浪浪」　送上溫暖瀟灑離開

▲紫傘妹脫下自己的圍巾為浪浪蓋上。（圖／翻攝自Instagram:dogcat7942）

寵物小組／綜合報導

錦上添花不如雪中送碳！日前一段暖心的影片在網路上瘋傳，一隻黑白色的流浪狗在又濕又冷的天氣，跑到一間商店前縮成球呼呼大睡，有一名拿著紫色雨傘的女子看見之後，脫下自己的圍巾，將狗狗的身體蓋暖之後瀟灑離開，超有愛的舉動被附近的監視器錄下，瞬間暖炸3萬人。

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影片中可以看到，一隻黑白汪躺店家門口躲雨，因為太冷把身體捲成球。一名身穿羽絨衣的女子路過，原先不以為意，正準備打開傘離去時，突然回頭看著浪浪，緩緩的又走回原地，將自己身上的圍巾脫下來，折成方形的小毯子，輕柔地蓋在狗狗的肚子，希望能在寒冬中給予牠一絲溫暖，隨後才瀟灑離去。

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短短20秒的影片被分享出來之後吸引許多網友討論，紛紛留言讚嘆這名紫傘妹的暖舉，「善良的天使」、「太暖太有愛了」、「有人經過、但卻只有她願意停下腳步」、「希望狗狗能有個安全的歸屬QQ」、「每次看到路邊這些必須靠自己討生活的浪浪都覺得好不捨...」、「謝謝你願意給牠溫暖！」。

在 Instagram 查看這則貼文 멍이냥이（@dogcat7942）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 3 日 下午 3:56 張貼

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