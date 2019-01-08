貓站長就職12周年致詞「喵～」　粉絲翻譯：放我下來..

寵物小組／綜合報導

日本和歌山縣貴志車站貓站長「二代玉（ニタマ）」參加就職12周年紀念，站長致詞時牠超配合地在麥克風前「喵～」，逗得粉絲哈哈大笑，大家紛紛幫二代玉說話，「放我下來！這典禮太無聊了！」、「再抱著我我要生氣囉！」，如此真性情的表現難怪吸粉無數。

貴志車站最著名的就是貓站長「小玉」，三花貓小玉1999年出生，和媽媽一起在貴志車站附近流浪，而附近商店的負責人小山利子收養了牠們，2006年鐵路局原本請小山擔任車站站長，隔年決定聘用小玉作為「貓站長」，那天是2007年1月5日，此後的上任日都會有周年慶祝儀式。

小玉2015年以16歲高齡過世，由學徒「二代玉（ニタマ）」遞補站長之位，而每年的「小玉站長就職紀念日」依舊舉辦。今年1月5日二待玉出席12周年紀念，許多粉絲送來肉泥等零食慶祝，致詞時牠還靠近麥克風大聲地「喵～」了一聲，不過粉絲們都笑說，二代玉演說的內容可能是「放我下來～」。

二代玉從2015年開始在小玉站長身邊當學徒，性格同樣親人溫馴，完美地接下了小玉站長的衣缽，在貴志車站歡迎每一位遠道而來的遊客，而貴志車站也的確因為貓站長變成熱門車站。