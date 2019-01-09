街友中風送醫「6汪追救護車狂奔」！苦守醫院門口24hrs等主人

▲ 狗狗們窮追救護車死守醫院門口。（圖／翻攝自臉書／Amigos de Patas Cianorte，下同）

國際中心／綜合報導

巴西南部市鎮夏諾特（Cianorte）一名街友上周中風，隨後搭乘救護車前往醫院接受治療。但根據現場人士的說法，這趟送醫過程中，他的6隻狗追著救護車一路狂奔，並在醫院前門等候超過24小時，待在醫院外頭呼喊著他。

綜合福斯新聞台、每日郵報報導，街友路易斯（Luiz）當時被送往Santa Cara醫院進行治療。非政府組織Amigos de Patas志願者西蒙齊萊恩（Simone Zilane）回憶當時情況指出，這些狗狗看起來非常絕望，「牠們一路追車狂奔，當路易斯被送進醫院的時候，牠們同時趕到現場，並在前門入口處不停嚎叫」，等待主人出現。

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在住院一天後，路易斯順利出院，並和他的家人從另外一個出口離開。只不過，但這群狗狗並未察覺此事，始終在前門等著，直到一名志工通報後，帶著路易斯回到醫院接牠們。據了解，當狗狗們發現路易斯出現後，都感到相當興奮。

根據Amigos de Patas所瞭解的情況，路易斯當年被診斷出患有精神疾病後，並不想和兄弟們同住一個屋簷之下，在外流浪超過20年，並把這群狗狗視為家人。西蒙齊萊恩提到，他們前陣子幫路易斯租了一間簡單的屋子，裡面有著一個養狗的大院子，「但他不接受，也不進屋…他說，街頭就是他的家。」

在這起事件結束後，所有狗狗都已打了疫苗、接受除蟲並安裝晶片，並於周末隨著路易斯返回大街生活。