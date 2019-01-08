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善耕365／泰國的好方法　改變民眾對流浪狗的刻板印象

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（圖／善耕365提供）

圖、文／善耕365

（資料、照片提供：watchdogs）

正確的方法，值得我們學習的態度

不管在哪一個國家，街頭的流浪狗是困擾政府單位的嚴重問題，也是一直以來都是備受人們關注的一項話題，為了改善動物生命的權力，積極推動零安樂死、不撲殺的政策，許多國家也開始建立流浪動物收容所，來解決流浪動物的後續處理問題，但是由於收容數量增加，造成收容環境和空間不足，而這樣的方式讓每個流浪動物，都無法受到適當的關注。延伸閱讀：狗狗牽繩上的黃色絲帶是有特殊意義的，並不是單純裝飾好看而已

（圖／善耕365提供）

在泰國，每一年有超過10萬隻的流浪狗被主人拋棄，也導致了流浪狗被殘害新聞事件的不斷發生，另外，當地買賣狗肉的惡息行為，也是虐待動物一直猖獗的原因之一；泰國政府為了改變這種現狀，也為了改善人們對流浪狗的看法，近年來開始採取一些保護和宣導的措施，但是所獲得的效果都不竟理想，而這一次採用的新方法，卻意外得到了民眾的一致好評。泰國的相關單位，為了流浪狗們專門制定了一件智慧背心，而這一件智慧背心內，其實安裝了一台攝影機，當給流浪狗穿上之後，就可以利用這些流浪狗們，拍攝出牠們看到、走過的一些畫面影像。

（圖／善耕365提供）

另外，這一件智慧背心，還可以連結網路的功能，人們只要連結上網路後，就可以看到這些由流浪狗們所拍攝的畫面；更重要的是，這一件智慧背心，還有主動報警的功能，可以經由流浪狗的吠叫程度，來判斷是否需要啟動報警功能。在施行了一段時間後，他們發現自從有了這群流浪狗們，加入執行「巡邏」的任務之後，社區的安全更增添了一層的保障，民眾開始改變對流浪狗的想法，牠們成為了當地人心目中的英雄，民眾越來越關心這群流浪狗們，不管牠們走到哪裡，都會有好心人士給牠們食物吃，甚至還有不少的流浪狗們被認領收養。

（圖／善耕365提供）

這個流浪狗巡邏的方法，不僅為當地的員警們，省下了不少的心力，也帶給民眾更多的安全和便利；現在民眾即使不用走出家門，只要上線打開手機，透過這群流浪狗所傳送回來的視頻，就可以輕鬆知道外面發生了什麼事，這個方法真是一舉兩得，不但可以提高民眾對流浪狗的關注，改變舊有髒亂、危機的印象，也可以讓社區的安全增加一份保障；所以用對一項正確、合適的好方法，不但可以提高人們對流浪狗的關注度，也能夠讓這群流浪狗們，發揮出牠們自身特殊的價值。

（圖／善耕365提供）

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關鍵字： 善耕365公益志工愛心雲流浪狗

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