萌喵崩壞！橘貓「打噴嚏瞬間」撞臉柯P　網笑噴：阿北好

▲這相似度簡直高達87%！（左圖／網友劉怡伶授權提供；右圖／記者屠惠剛攝）

實習記者陳靜／採訪報導

要是被主子發現有這張照片就完蛋了！台中橘貓「Cooper」這天不小心在奴才面前打了個大噴嚏，卻被拍下了這張超級崩壞照，極其準確的瞬間看起來超生動，奴才將這張照片上傳到臉書貓友社團後，網友看了紛紛異口同聲表示，「超像柯文哲！市長好！」

網友劉怡伶表示，Cooper是男友姐姐的愛貓，這天她正在和Cooper的喵妹妹「Mini」玩耍，一轉頭發現喵星人快要打出噴嚏，於是趕緊拿起手機捕捉這神聖的畫面，沒想到真的如願拍得超精準，家人們看了也都笑壞，直呼主子這瞬間根本就是喵界柯P無誤，但是如果被Cooper發現可就完了啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Cooper連打哈欠的崩壞照被捕捉下來。

▲喵：臭奴才想幹嘛？別再拍我了！

劉怡伶透露，Cooper其實是家裡的傲嬌小霸王，平常不會主動撒嬌，但總是會偷偷地刷存在感，只要看到家人走路就會默默跟在後方當跟屁蟲，若發現家人停下來就會原地停止假裝沒事，有時候還會躲在角落偷偷觀察主人，一旦驚覺被家人們發現了，就會假裝做自己的事，是個超愛假鬼假怪的喵星人。

除此之外，Cooper還是個超級吃貨，經常趁家人不注意時，偷偷潛入櫃子偷走整袋小魚乾，甚至曾經成功打開包裝過，主人發現後差點氣瘋，懲罰牠打了幾下屁股，但貪吃的Cooper仍因得逞而開心地喵喵叫，完全不知道自己做錯事，只要有得吃，多被打幾下屁屁也沒關係啦！

▲Cooper：妹妹趕快來，今天有下午茶可以吃了！

照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友們看了全都笑噴表示，「我想到柯阿北！」、「真的長得很柯P哈哈哈」、「柯P耶！柯市長好」、「形象沒了」、「一秒笑出來XDD」、「怎麼這麼可愛啦！」、「還以為他暴牙XDDD」、「鼻子好癢」、「唬誰，這明明是柯貓」、「牠長大看到這張一定會討厭你」、「好像咬到舌頭XD」、「好厲害用什麼手機拍的！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Cooper經常被拍照拍到懷疑貓生。

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