拉拉走吊橋「中途腳軟」！　媽出妙招讓牠燦笑走完全程

▲Q妹走到一半突然因為吊橋晃動而嚇到腳軟。（圖／飼主蔡佩貞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

住在高雄的拉不拉多犬Q妹，以往都是給人調皮、愛搗蛋的印象，讓粉絲總是覺得牠天不怕地不大的，不過其實牠會怕高喔！日前Q妹跟著家人一同到戶外走走，沒想到走到一處吊橋時，牠突然趴下不敢繼續走，還好馬麻蔡佩貞突發奇想使出一招，讓愛犬滿臉燦笑的走完全程。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

馬麻蔡佩貞在6日在寵物社團《有點毛毛的》PO出3張照片並註解，「吊橋走一半趴下不敢走，這下糗了（驚訝）。」畫面中可見，Q妹走吊橋走到一半突然腳軟，不敢再往前走了，東看西看的模樣看起來很慌張。飼主透露，一開始還走的好好的，不過因為橋突然晃了一下，牠才會嚇到。

▲拉拉：嗚嗚....好可怕喔～（圖／飼主蔡佩貞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲最後馬麻用零食的方式拐著愛犬走完全程。（圖／飼主蔡佩貞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



只見Q妹前一秒還在緊張，不過當牠看到馬麻蹲下來關心，就立刻露出燦爛又可愛的笑容。對此，馬麻蔡佩貞笑說，因為這橋又窄又晃不好抱，最後只能用零食拐著牠走，幸好身上有帶。照片中的的Q妹對著鏡頭做出療癒又幸福的表情，原來是因為看到了點心阿～

照片貼出才不到一周，就累積有800多個按讚數，許多人看完紛紛在底下留言說，「Q妹不敢走啊！」、「汪：馬麻抱抱我」、「把眼睛遮起來」、「Q妹需要公主抱啦」、「厲害了，以前Q妹連上都不敢上！」、「需要抱抱～」、「Q拔出場的時間到了」、「嚇死寶寶了，人家怕怕啦！欸有吃的食物，我就不怕了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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