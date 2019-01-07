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柴睡覺被弟「饋修」　皺眉讓出小窩：媽～看看他啦！

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▲柴柴小窩被弟弟搶走，皺眉一臉無奈。（圖／粉絲專頁「高柴生大大&小q弟逗趣日記」授權提供）

▲哥哥讓出睡覺地方給弟弟，皺起眉頭超無奈。（圖／粉絲專頁「高柴生大大&小q弟逗趣日記」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

「媽～你看他啦！」柴犬「大大」和家中人類弟弟小Q生活在一起，因此鬧出不少笑話，這天柴在小窩裡面睡覺，沒想到弟弟竟然跑來打擾，汪只好退出寶位，同時偷偷皺眉頭跟媽咪告狀，逗趣的神情笑翻不少網友。

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從照片中可以看到，小Q坐在由巧拼蓋成的小房子裡，外頭大大卻露出非常無奈的表情，原來是哥哥正在睡覺時，弟弟跑過來「饋修」，汪不得以讓出睡覺寶位，才會皺著眉頭看向媽咪。馬麻受訪時表示，兄弟其實感情不錯，弟弟睡著後，大大會跑到他旁邊一起入睡，但是哥哥先睡覺的話，小Q跑過去擠，柴柴就會自動讓位，非常特別。

▲柴柴小窩被弟弟搶走，皺眉一臉無奈。（圖／粉絲專頁「高柴生大大&小q弟逗趣日記」授權提供）

▲天氣冷就是要窩在一起睡覺。

媽咪也提到，大大是領養來的，醫生評估應該6歲左右，目前已經飼養3年，而弟弟則是剛滿1歲。小Q從會爬行開始，就常常自己跑去找狗狗玩，也奠定了他們的好感情，現在媽咪只要在忙而無法陪著小Q時，就會將狗狗零食給弟弟，再把大大叫來，小孩就會開始餵汪吃東西，讓他們陪伴彼此。

▲柴柴小窩被弟弟搶走，皺眉一臉無奈。（圖／粉絲專頁「高柴生大大&小q弟逗趣日記」授權提供）

▲媽媽在忙時，兄弟倆玩起「餵零食」遊戲。

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飼主將照片上傳至粉絲專頁「高柴生大大&小q弟逗趣日記」，引來許多網友按讚留言，「皺眉頭好有戲」、「小Q：葛格～怎麼不進來咧！我在等你...」、「大大實在好無奈」、「那個表情有聲音啊！」、「大大：吼唷～妳看底迪啦」。

▲柴柴小窩被弟弟搶走，皺眉一臉無奈。（圖／粉絲專頁「高柴生大大&小q弟逗趣日記」授權提供）

▲兄弟倆常常一起到家中「可愛動物區」玩耍。

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關鍵字： 柴犬小窩小孩皺眉頭

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