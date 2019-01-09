浪汪捲貨車底「3/4皮膚掀開」　搶救4HR...徐哭：小布布再見了

▲浪犬被捲進貨車底，3/4皮膚被掀起。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

寵物小組／綜合報導

徐文良在彰化員林8日接獲通報，得知1隻浪汪全身傷重掉落在水溝裡，一行人到場救援時發現，狗狗全身超過一半的皮膚被撕裂，露出了大面積血淋淋的傷口，且傷口全被污泥沾滿髒黑，於是徐文良趕緊將傷犬送至台中春天動物醫院治療，清創、縫合手術也順利完成，怎料隔天一早狗狗竟突然離世。

據了解，這隻浪犬原先是因被捲入貨車底下，遭底盤的尖銳鐵皮割破皮膚，全身有3/4的皮肉被掀開，接著不小心滾到草叢，又不幸掉入水溝，被發現時血淋淋的傷口沾滿了各種髒污和雜草，徐文良於晚間將狗狗緊急送醫，經過了4個多小時的清創及縫合手術後，孩子才終於恢復牠原本該有的面貌，讓徐文良非常心疼。

▲狗狗傷勢極為嚴重，整片傷口血淋淋。（圖／春風動物醫院提供，下同）

▲狗狗不僅皮膚被掀起，甚至落入水溝沾滿污泥。

春天動物醫院林棠棣醫師在臉書PO文表示，當時他們幫狗狗取名為「小布布」，第一次見到牠的時候，以為狗狗身上一大塊黑色部分是爛泥巴，直到近看進行麻醉時，才發現原來那是一大塊皮肉。林醫師也嘆道，「外科手術最難的不是縫合，而是手術前的清創，現在縫合有機器可以代勞，但是清傷口沒有偷吃步，只能拿著止血鉗、紗布、食鹽水一點一點清乾淨。」

小布布傷口上的鬼針草、爛泥巴，讓醫療團隊整整用了超過10瓶、將近6千cc的生理食鹽水，還有1大包的紗布，過程中出動了4支電剪，但還是不停地被皮膚上的血塊和爛泥卡死，由於部分皮膚已經壞死需要做修剪，醫師也相當擔心沒有足夠的皮可以縫合，幸好最後順利地完成了手術，就在一行人正替毛孩感到欣慰時，沒想到狗狗卻撐不住了。

▲林醫師剛見到狗狗時，以為黑色部分是泥巴，沒想到竟是皮肉。

▲醫療團隊用了10多瓶生理食鹽水幫狗狗處理傷口。

9日早上11時許，小布布突然無預警地往生了，徐文良研判可能是因為狗狗當時傷口已經嚴重感染，雖然緊急做了手術，卻已經來不及了，徐文良對此感到萬分悲痛但仍表示，「我們雖然不捨，但至少小布布在最後這段路，能夠乾乾淨淨，恢復完整的身軀離開，小布布再見了。」而小布布也將於下午回到家中，安寧地去當小天使。

▲雖然小布布手術順利完成，但牠仍在隔天早上不幸離世。