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父子2年一起崩壞！柴柴睡翻「仰頭開腿」　表情同步隔壁老爸

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▲▼父子2年一起崩壞！柴柴睡翻「仰頭開腿」　表情同步隔壁老爸。（圖／網友蔡瓅儀授權提供）

▲柴柴和爸拔睡姿神同步。（圖／Instagram用戶：shiba.gabe0610授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

寵物和飼主相處久了會越來越像！高雄一名女飼主分享一組逗趣的照片，內容是家裡的柴犬「嘎逼」2年來和男友的睡姿逐漸崩壞的歷程。剛回到家時，小小一隻枕在爸拔胸膛酣睡，直到現在，1人1狗抱著彼此在沙發，仰頭腿張開，睡到差點併軌的臉，直接撞臉隔壁老爸。

▲▼父子2年一起崩壞！柴柴睡翻「仰頭開腿」　表情同步隔壁老爸。（圖／網友蔡瓅儀授權提供）

▲▼嘎逼是個傲嬌的小男生。

▲▼父子2年一起崩壞！柴柴睡翻「仰頭開腿」　表情同步隔壁老爸。（圖／網友蔡瓅儀授權提供）

飼主蔡瓅儀表示，2歲的嘎逼個性親人親狗，卻有著標準的柴式傲嬌，常常叫不來，只有要給食物才會跑來撒嬌，平常最愛找阿嬤（因為阿嬤會給吃的），但有時候會主動找男友陪睡。這天嘎逼跑到爸拔懷裡睡到翻肚，雙腳豪邁打開，表情剛好跟爸神同步，好笑的畫面讓她忍不住笑翻，「可以不要睡的這麼溫馨嗎？」

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▲▼父子2年一起崩壞！柴柴睡翻「仰頭開腿」　表情同步隔壁老爸。（圖／網友蔡瓅儀授權提供）

▲笑容好讓人融化～

蔡瓅儀將照片分享到柴犬社團，許多網友看完紛紛笑說，「姿勢完全一樣耶！」、「親生的認證」、「這太可愛了吧哈哈哈哈」、「睡到舌頭掉出來」、「爸拔跟狗共同的回憶：睡覺」、「頭上還準備好多不同牌面紙（放錯重點）」、「 爸爸也變胖了XD」、「好幸福的畫面喔」。

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關鍵字： 柴犬睡姿老爸崩壞仰頭同步

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