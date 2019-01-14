菲律賓無毛汪「激似雕像」爆紅　IG粉絲一夜衝破千人

▲ 無毛汪星人Piper爆紅。（圖／翻攝自推特／@sandrapin_）

國際中心／綜合報導

菲律賓大城奎松市（Quezon）一隻墨西哥無毛犬「Piper」近日在網路爆紅，全因為牠的光滑無毛的皮膚神似一尊雕像，完全跳脫外界對「毛孩」的既定印象，讓飼主皮內達（Sandra Pineda）笑稱，大家把Piper當成雕像真的是太有趣。

皮內達去年3月把2個月大的Piper帶回家，平常幫牠洗完澡後，就會替牠抹上椰子油護膚，「我真的很喜歡牠沒有毛，比較好整理。」

I miss smol Piper pic.twitter.com/uYspfw0hPj — Sandra Pineda (@sandrapin_) October 9, 2018

不過，就在皮內達把愛犬的照片上傳網路後，引發網友熱烈討論，很多網友都來問，Piper到底是狗還是雕像，「一開始的時候，我以為那是個玩笑，但後來我才意識到，他們是認真的，他們不敢相信牠是一隻真正的狗。」

談及部分人士不喜歡Piper的長相，皮內達指出，「有些人看不出Piper美麗的外表，這讓我很困惑，因為我覺得牠很美…我覺得，大家應該要給Piper或是其他無毛狗狗一個機會，牠們真的會是你們見過最可愛、最有趣的狗。」