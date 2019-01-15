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「含淚棄養」分離焦慮汪　2小時後飼主哭領回：心很痛

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▲米克斯被棄養兩小時，家人反悔哭著帶回。（圖／臉書粉專「新屋浪浪不孤單」授權提供）

▲米克斯被棄養兩小時，家人反悔哭著帶回。（圖／臉書粉專「新屋浪浪不孤單」授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

「狗很單純，你給牠們什麼，牠們就接受什麼。」桃園新屋收容所日前接獲一家三口帶著愛犬來到收容所門口，原本以為看似和樂的他們是要帶狗狗來玩，沒想到志工一問竟讓他們忍不住紅了眼眶，表示狗狗的性格已經造成了生活上的困擾，不得已只好將狗狗送走，怎料2個多小時後，飼主哭著回來請求將狗狗帶回。

臉書粉專「新屋浪浪不孤單」分享道，當天一位爸爸帶著兩位女兒牽著米克斯來到收容所門口，「請問您帶狗來玩嗎？」志工一說完，這一家人便忍不住哽咽表示，狗狗是女兒以前從學校抱回家的，可能是因為過於溺愛，狗狗變得容易緊張，只要家人不在，就會開始大聲吠叫，疑似患了分離焦慮症，因此造成了生活上的困擾只好送走，雖然很不捨也很不願意，但是不得已。

▲米克斯被棄養兩小時，家人反悔哭著帶回。（圖／臉書粉專「新屋浪浪不孤單」授權提供）

▲狗狗疑似患上分離焦慮症，只要家人不在，就會緊張狂吠。

志工也透露，看得出來這一家人很愛狗狗，因此他再三詢問確定飼主的意願，並建議可以尋求專家協助解決問題，就是因為先前過於寵愛，狗狗才因此患上分離焦慮症，而曾經被溺愛的狗狗突然被棄養入園，無辜的牠永遠無法理解自己為何被丟棄在一個陌生的環境，志工盡力想讓飼主知道一定還有其他辦法，但最終狗狗還是進了收容所。

在這一家人離開前，志工告訴不斷拭淚的女兒們，「有愛很好，但也是害到這隻狗，造成了雙方的心理傷害，以後有機會來收容所當志工吧，先學習怎樣跟狗相處，再來考慮是否適合養狗。」雖然棄養是不對的事，但志工深深感受到這一家人對狗狗的愛，也依然抱著一絲絲他們還會再回頭的希望。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯被棄養兩小時，家人反悔哭著帶回。（圖／臉書粉專「新屋浪浪不孤單」授權提供）

▲飼主棄養2小時後，哭求帶回狗狗。

沒想到過了大約2小時後，一位婦女哭著來到收容所，跟在後頭的是稍早棄養狗狗的爸爸與其中一位女兒，媽媽含著淚表示，她非常地心痛與不捨，仔細思考後仍希望能夠把狗狗帶回，由於他們已經辦理了棄養，所以只能用其他家人的名義再次領養，而志工也向他們介紹了訓犬師，告訴他們一定要努力，因為狗狗不知道自己做錯什麼了，女兒也堅定回答，「為了狗狗好，也為了我們好，一定會努力的。」

狗狗的一生往往只有家人們能依靠，而愛狗的形式有很多種，究竟這種愛是為了滿足人類一時的需求，還是真的為了牠們好；毛孩們很單純，飼主給牠們什麼，牠們就接受什麼，而狗狗呈現的正是人類給予的結果，愛牠就要負責牠的所有，無論好與壞，當狗狗成為了家庭的一份子後，「教育」也是身為飼主的重大責任之一。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 米克斯棄養領養分離焦慮症新屋浪浪不孤單

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