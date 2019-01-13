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加油站被搶！收編汪驚醒衝向歹徒狂吠　趕走壞人變英雄

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加油站浪浪英勇救了值班人員。（圖／翻攝自Gerardo Aguilar臉書）

▲Randy馬上從值班室衝出來。（圖／翻攝自Gerardo Aguilar臉書）

寵物小組／綜合報導

墨西哥塔毛利帕斯州(Tamaulipas)一隻瘦弱狗狗流浪到加油站，被員工好心收留，取名叫Randy，日前有歹徒晚上來偷錢和工作人員發生衝突，Randy奮不顧身衝向前趕走壞人，讓大家驚訝又感動不已。

Randy2年前拖著瘦弱的身軀流浪到加油站，當時牠看到誰都很害怕，但工作人員還是把牠留下來，給水和食物，用行動讓狗狗知道這裡很安全。加油站站長Gerardo Aguilar說，「我們餵牠、幫牠洗澡，也帶牠去打疫苗，現在牠就住在加油站，所有的員工都很喜歡牠。」然而2年來誰也不知道Randy會用英雄般的舉動報答收留的恩情。

加油站浪浪英勇救了值班人員。（圖／翻攝自Gerardo Aguilar臉書）

▲歹徒將值班人員推倒在地。（圖／翻攝自Gerardo Aguilar臉書）

日前2名武裝歹徒闖入加油站，並且命令值班人員打開收銀櫃，值班人員不從，他們就開始拳打腳踢。這時在值班室休息的Randy聽到聲音，馬上衝出來毫不畏懼地進逼歹徒，值班人員發現自己有了後援，也一起喝退對方，成功將壞人趕走。

加油站浪浪英勇救了值班人員。（圖／翻攝自Gerardo Aguilar臉書）

Gerardo Aguilar表示，所有人都很驚訝Ramdy的反應，「當然我們非常為牠感到驕傲，要不是牠，天知道最後會怎麼樣！看來牠很喜歡跟我們在一起。」加油站的常客也說，每次到加油站一呼喚名字，Randy就會跑來攀在門上，讓人一整天心情都很好。Randy不僅是英雄，平時牠帶給大家的快樂已經很了不起了！

關鍵字： 搶劫加油站流浪狗收編領養狗英雄

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