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南投石虎「野性叫聲」超兇猛　帥氣抬尾「噴尿」標地盤

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▲南投集集記錄到石虎兇猛叫聲。（影／粉絲專頁「石虎保育大使 阿虎加油」提供，下同）

寵物小組／綜合報導

日前粉絲專頁「石虎保育大使 阿虎加油」貼出一段影片，畫面中不但清楚錄下石虎身影，還能聽到牠兇猛的吼叫聲，甚至記錄到石虎抬尾噴尿的一刻，這段影片讓特生中心研究人員又驚又喜，並將這部短片上傳，期盼能讓更多人瞭解石虎、重視保育。

▲南投集集記錄到石虎兇猛叫聲。（圖／粉絲專頁「石虎保育大使 阿虎加油」提供）

▲石虎在野生環境中美麗的身影。

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從影片中可以看到，石虎慢慢走進畫面中，隨即傳來牠一聲兇猛的吼叫，令人為之一驚！此次石虎還大放送，總共叫了2次，且牠的身影十分清晰，更可以觀察到，原本尾巴都是垂放的方式，突然在某一刻抬尾，原來是牠在「噴尿」標示地盤，可見牠們的領域性極高。

▲南投集集記錄到石虎兇猛叫聲。（圖／粉絲專頁「石虎保育大使 阿虎加油」提供）

▲石虎將尾巴抬起「噴尿」標地盤。

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研究人員在粉專貼文中表示，此次紀錄地點位於南投集集鎮，曾經記錄過小石虎的叫聲，與幼貓十分相似，但是成年石虎就並非貓咪的喵喵叫，而是更為兇猛有野性的聲音。由於石虎或範圍位在淺山地區，與人類活動地重疊，因此不斷傳出路殺、路傷，而石虎闖雞舍偷吃雞也時有耳聞，研究人員盼能透過粉絲專頁宣導保育觀念，為僅存不到500隻的石虎盡一份心力。

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關鍵字： 石虎保育叫聲噴尿地盤南投特生中心

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