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饅頭臉寶寶水汪大眼撞臉貓姐姐！　網被萌翻：是雙胞胎

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▲寶寶跟貓咪越長越像。（圖／粉絲專頁「小肥子星球」授權提供）

▲寶寶跟貓咪越長越像。（圖／粉絲專頁「小肥子星球」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

寵物和主人相處久了真的會越長越像！香港網友日前在粉絲專頁「小肥子星球」曬出一張舊照，只見照片中萌貓「細粒」有著一顆圓圓的饅頭臉，一旁的小主人「小肥」不但一樣擁有圓臉，連大大的眼睛都和細粒十分相似，他們同時看向鏡頭，讓人剎那間以為這是對雙胞胎！

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▲寶寶跟貓咪越長越像。（圖／粉絲專頁「小肥子星球」授權提供）

▲小肥嬰兒時期，細粒一直在他身旁陪伴。

這天細粒跑到寶寶的床上饋修，馬麻將這個畫面拍下，卻發現小肥竟然跟細粒長得很像！從照片中可以看到，兩位都有的圓圓的臉龐，大大的眼睛就像一個模子刻出來的一樣，小肥淺淺的法令紋也和細粒十分相同，小孩們一起看向鏡頭，此時相似的程度瞬間讓馬麻覺得，「這是雙胞胎了吧！」

▲寶寶跟貓咪越長越像。（圖／粉絲專頁「小肥子星球」授權提供）

▲細粒即使被黏滿貼紙也不會對小肥發脾氣。

媽咪受訪時表示，細粒不但和寶寶長得像，也擔起照顧的責任，在小肥還是嬰兒的時候，喵都會在一旁細心守候，小朋友長大了手腳粗魯，細粒也不會計較發脾氣，甚至還讓小肥在牠身上貼滿貼紙，可見細粒對小主人超級溫柔。

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▲寶寶跟貓咪越長越像。（圖／粉絲專頁「小肥子星球」授權提供）

▲細粒是個貪吃鬼，偶爾會跟著拔麻出門遊玩。

照片同時也上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，立刻吸引1萬多人按讚，其中也有網友留言，「可愛雙胞胎的意思嗎？」、「真的有像！」、「原來貓是生得出來的～」、「五官很像，再過一陣子小孩也會用貓砂了」、「合理懷疑馬麻的伙食都準備一樣的」、「爸媽不偏心，不館是不是親生都養得一樣好！」、「連眼神都一致根本姐弟」。

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關鍵字： 貓咪小孩寶寶長相撞臉香港

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