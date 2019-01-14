約定「下輩子疼你」　腎衰浪浪「喵一聲答應」闔眼離世

▲浪貓「白腳」每次都會乖乖坐在機車上等飯飯。（圖／網友葉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

愛貓人士葉先生日前整理舊照片時看見浪浪「白腳」身影，3年前的回憶全都湧上心頭，原來他和貓貓有著深厚感情，還相約「下輩子再見」，對方聽見承諾後，輕輕叫了一聲表示答應便離開人世。他將故事寫下並分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，惹哭網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲和白腳一起吃飯飯～

▲葉先生提到，白腳是一隻很有靈性的貓。

▲白腳也很喜歡葉先生，每次都是第一隻跑出來迎接、磨蹭的浪浪。

葉先生和《ETtoday寵物雲》提到，以前每次騎機車到白腳的地盤，就會看見牠迫不急待地踏著「雪白襪襪」跳上坐墊等放飯，彷彿「強制徵收保護費」，「每當我心情不好，就會去那個公園晃晃，但所有浪浪中，只有牠總是第一個出現、跑來磨蹭，看見我在發呆放空，就乖乖地趴在旁邊陪伴著。」

▲白腳收完保護費後繼續霸佔機車洗澡。

▲白腳罹患口炎，並導致腎衰竭與膀胱萎縮。

葉先生說，這樣的默契持續1年多，白腳有一陣子卻突然失蹤，再次出現時整隻貓都瘦了一大圈，嘴角還不時滴下口水，「診斷後發現是口炎導致腎衰竭、膀胱萎縮，醫生並不樂觀，推測最多剩下一個星期的生命。」

▲葉先生在白腳彌留之際許下約定。

葉先生毫不猶豫將病貓帶回家療養，第三天卻發現已經在彌留狀態，他難過又不捨地輕聲安撫，「我在旁邊，你就安心去吧！下輩子一定要記得來找我，我會疼你一輩子。」白腳似乎聽得懂，用最後的力氣「喵」了一聲答應後，便永遠闔上了雙眼，結束約6年的生命。

葉先生帶點愧疚地說，若非家中已有8隻主子，他一定會收編這隻浪浪，也曾經找到不錯的認養人，但是白腳到新家後鬼哭神號、足足叫了2天，最後只好決定原放，「我想，牠就是個浪子吧！」

▲白腳離開後，葉先生偶然救援長得超像的小貓「餒餒」。

▲現在餒餒也在新家過著幸福的生活喔～

巧合的是，葉先生後來救援一隻小貓「餒餒」，和白腳長得超像，讓他相信貓貓真的記得約定，「當時牠全身機油還有卡里西病毒，幸好現在已經在新家過著幸福的日子。」他也感慨地說，「從事中途就是這樣，看到貓不好，自己心情也不好，但就是盡自己的力量去做而已。不管寵物是買來或是認養的，既然帶回家了，就要好好對待，絕對不要棄養。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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