ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

約定「下輩子疼你」　腎衰浪浪「喵一聲答應」闔眼離世

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼約定「下輩子疼你」！腎衰浪浪「喵一聲答應」闔眼離世（圖／網友葉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲浪貓「白腳」每次都會乖乖坐在機車上等飯飯。（圖／網友葉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

愛貓人士葉先生日前整理舊照片時看見浪浪「白腳」身影，3年前的回憶全都湧上心頭，原來他和貓貓有著深厚感情，還相約「下輩子再見」，對方聽見承諾後，輕輕叫了一聲表示答應便離開人世。他將故事寫下並分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，惹哭網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼約定「下輩子疼你」！腎衰浪浪「喵一聲答應」闔眼離世（圖／網友葉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲和白腳一起吃飯飯～

▲▼約定「下輩子疼你」！腎衰浪浪「喵一聲答應」闔眼離世（圖／網友葉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲葉先生提到，白腳是一隻很有靈性的貓。

▲▼約定「下輩子疼你」！腎衰浪浪「喵一聲答應」闔眼離世（圖／網友葉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白腳也很喜歡葉先生，每次都是第一隻跑出來迎接、磨蹭的浪浪。

葉先生和《ETtoday寵物雲》提到，以前每次騎機車到白腳的地盤，就會看見牠迫不急待地踏著「雪白襪襪」跳上坐墊等放飯，彷彿「強制徵收保護費」，「每當我心情不好，就會去那個公園晃晃，但所有浪浪中，只有牠總是第一個出現、跑來磨蹭，看見我在發呆放空，就乖乖地趴在旁邊陪伴著。」

▲▼約定「下輩子疼你」！腎衰浪浪「喵一聲答應」闔眼離世（圖／網友葉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白腳收完保護費後繼續霸佔機車洗澡。

▲▼約定「下輩子疼你」！腎衰浪浪「喵一聲答應」闔眼離世（圖／網友葉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白腳罹患口炎，並導致腎衰竭與膀胱萎縮。

葉先生說，這樣的默契持續1年多，白腳有一陣子卻突然失蹤，再次出現時整隻貓都瘦了一大圈，嘴角還不時滴下口水，「診斷後發現是口炎導致腎衰竭、膀胱萎縮，醫生並不樂觀，推測最多剩下一個星期的生命。」

▲▼約定「下輩子疼你」！腎衰浪浪「喵一聲答應」闔眼離世（圖／網友葉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲葉先生在白腳彌留之際許下約定。

葉先生毫不猶豫將病貓帶回家療養，第三天卻發現已經在彌留狀態，他難過又不捨地輕聲安撫，「我在旁邊，你就安心去吧！下輩子一定要記得來找我，我會疼你一輩子。」白腳似乎聽得懂，用最後的力氣「喵」了一聲答應後，便永遠闔上了雙眼，結束約6年的生命。

葉先生帶點愧疚地說，若非家中已有8隻主子，他一定會收編這隻浪浪，也曾經找到不錯的認養人，但是白腳到新家後鬼哭神號、足足叫了2天，最後只好決定原放，「我想，牠就是個浪子吧！」

▲▼約定「下輩子疼你」！腎衰浪浪「喵一聲答應」闔眼離世（圖／網友葉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白腳離開後，葉先生偶然救援長得超像的小貓「餒餒」。

▲▼約定「下輩子疼你」！腎衰浪浪「喵一聲答應」闔眼離世（圖／網友葉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲現在餒餒也在新家過著幸福的生活喔～

巧合的是，葉先生後來救援一隻小貓「餒餒」，和白腳長得超像，讓他相信貓貓真的記得約定，「當時牠全身機油還有卡里西病毒，幸好現在已經在新家過著幸福的日子。」他也感慨地說，「從事中途就是這樣，看到貓不好，自己心情也不好，但就是盡自己的力量去做而已。不管寵物是買來或是認養的，既然帶回家了，就要好好對待，絕對不要棄養。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 浪浪米克斯腎衰竭口炎救援

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

毛孩突然變身「進擊的巨汪」　主人爬超高只為了餵狗食XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

老公抱陌生巨嬰哄入睡！　妻傻問「誰家的？」看到臉秒..

憤怒乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假的」　沒常識理由..

萌妹睡到一半幫「比自己大隻」汪汪蓋被　溫馨畫面網友..

浪汪車禍癱瘓5個月　見到「阿爸」突然站起來奔進懷裡..

饅頭臉寶寶水汪大眼撞臉貓姐姐！　網被萌翻：是雙胞胎

套圈圈一發命中「隱藏版最大獎」！　歐告開心搖尾：終..

悲慘骷髏狗埋頭狂嗑飯　蛻變燦笑小毛球惹哭45萬網友

柴犬「雪中解放」大跳踢踏舞　左右踩好著急：便秘了啦

黑衣男騎車踹狗下秒「雷殘」　網友直呼超療癒：報應來..

影／想出門找朋友！柴柴躲沙發下大哭...網驚呆：根..

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你..

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老..

吃貨汪進超商叼了東西就溜 ! 網友讚專業：一定是「..

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

流浪貓咪遭車輾過還有呼吸！　徐文良抱起衝醫院.....

小三貓搶腿睡「害爸打錯檔」　夾縫中刷存在：本宮要坐..

馬麻你誤會了　我在幫忙丟垃圾啦!

調皮媽狂喊：爸爸要回來了! 　柴柴超興奮一秒「袋鼠..

派出所收編浪浪當「最萌看守員」 開門靠自己肉掌按鈕..

法鬥腳上沾滿「深紅鮮血」　媽下一秒轉頭看差點氣瘋

洗澡花2小時！　媽一看...小三柴戴羊角毛巾「泡溫..

僅存的都給牠！流浪漢包剩飯「蹲地餵浪汪」　背影感動..

哈寶寶想吃糖果原地「殭屍跳」　吃不到凹屋7PUPU..

約定「下輩子疼你」　腎衰浪浪「喵一聲答應」闔眼離世

我要抓住筆！　呆萌橘貓原地「慢半拍咬咬」狂吃空氣

北台灣最大「寵物年貨大街」在新莊　超夯罐罐福袋限量..

喵滿臉土現身寵物店「我要洗澡！」　尋奴才竟是常客

調皮媽狂喊：爸爸回來了！　袋鼠柴「門口折手」迎接超..

暫住別人家！紅貴賓趴沙發蓋棉被...還「專心追陸劇..

老金乖坐樓梯口「等客人」　見她秒露瞇瞇眼+療癒燦笑

12星座幸運髮色大公開！魔羯染水波綠超仙、處女寶石..

【廣編】林嘉綺站台！「玩美攝影棚Studio X ..

Bell新款「空中計程車」Nexus科幻成真！6螺..

紅包的戰爭！爸媽到底能不能用小孩的紅包錢　擅自用了..

肉圓惡爸是塑膠工廠小開　鄰居常聽到妻兒哭喊

中職／中信兄弟簽下自主培訓投手廖乙忠、楊子亦

超浮誇海鮮拉麵！40顆以上的蛤蜊只要銅板價

2天沒見到小孩！肉圓惡爸首現身道歉　喊話：兒子爸爸..

公牛拒絕買斷羅培茲　傳不想讓勇士撿便宜

白冰冰問「死過女兒嗎」　A濫：我全家都死了好了！

寵物動物熱門新聞

老公抱巨嬰哄睡　妻傻眼：誰的？

乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假..

小女孩幫「比自己大隻」汪汪蓋被

浪汪車禍癱瘓　見他竟奔懷裡撒嬌

雙胞胎！　大眼圓臉寶寶撞臉貓姐

套圈圈命中「最大獎」　歐告開心..

骷髏狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網..

柴犬「雪中解放」　狂跳踢踏舞

療癒！黑衣男騎車踹狗秒「雷殘」

想找朋友！柴柴發出小孩哭泣聲

起床氣柴柴搭校車　臭臉看窗外

搶劫！加油站浪汪狂吠趕走歹徒變..

嗆要煮狗來吃！半年後媽親餵金孫

妹控貓半夜顧寶寶　媽開監視器暖..

讀者迴響

熱門新聞

老公抱巨嬰哄睡　妻傻眼：誰的？

乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假..

小女孩幫「比自己大隻」汪汪蓋被

浪汪車禍癱瘓　見他竟奔懷裡撒嬌

雙胞胎！　大眼圓臉寶寶撞臉貓姐

套圈圈命中「最大獎」　歐告開心..

骷髏狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網..

柴犬「雪中解放」　狂跳踢踏舞

療癒！黑衣男騎車踹狗秒「雷殘」

想找朋友！柴柴發出小孩哭泣聲

起床氣柴柴搭校車　臭臉看窗外

搶劫！加油站浪汪狂吠趕走歹徒變..

嗆要煮狗來吃！半年後媽親餵金孫

妹控貓半夜顧寶寶　媽開監視器暖..

柴柴享受按摩　嘴邊肉一擠變鬆獅

最新影片

更多

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

吃貨汪進超商叼了東西就溜 ! 網友讚專業：一定是「罐」犯

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

流浪貓咪遭車輾過還有呼吸！　徐文良抱起衝醫院...仍來不及救

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面