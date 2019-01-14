混到米老鼠？呆萌狗長出「圓圓大耳」　網笑：迪士尼準備吉你了

▲快點跟米老鼠認祖歸宗！（圖／網友唐加咻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

快說！你是不是外星人派來地球的！雲林縣西螺鎮一隻2歲大的米克斯「QQ」，一臉哀怨地坐在客廳地板上。只見牠的耳朵長得「又圓又大」，整體模樣宛如卡通「米老鼠」，可愛的照片立刻在寵物社團瘋傳，引發網友熱烈討論，直呼「米奇轉世了嗎！」

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QQ的小媽唐加咻貼出照片，笑問「那個...有人知道這混到什麼嗎！」。網友紛紛回覆，「是米老鼠混得吧」、「怎麼這麼可愛」、「這是真的耳朵嗎」、「混到米奇啦」、「這個耳朵很可以」、「快點帶牠回去迪士尼認祖歸宗」、「米老鼠欸！哈哈哈」，還有人笑喊「迪士尼準備吉你啦」！

▲本尊長這樣啦！



唐加咻事後公布真正照片，得知QQ耳朵不是米奇耳，是尖尖又挺挺的朝氣耳朵！小媽透過修圖軟體惡整毛孩，娛樂大家。乾媽笑說，「之前看到有隻柯基有米奇耳的報導，忽然靈光乍現，想說來玩玩看！沒想到QQ一弄可愛到爆炸，意外的超Q。」

QQ從小就有張很皺、很委屈的可憐臉，家人希望長大變勾錐，於是命名為「QQ」。QQ還有一隻狗妹妹「珍珠」，兩隻汪星人從小玩到大，彼此愛吵又愛鬧，但卻分不開，做什麼事情都黏踢踢，同時一起遭受小媽跟飼主的惡整。

▲QQ有隻狗妹妹，兩狗感情相當好！



▲被迫套上奇怪的頭套。



QQ明明20多公斤重，卻常常貼在爸爸身上討抱抱。小媽笑說，「QQ很黏牠爸爸，可能覺得自己是牠老婆吧～哈哈哈，反正很愛撒嬌就是了，然後也是個表情包。」

▲本汪最愛爸爸惹～



▲奇怪表情一籮筐！



QQ原本是隻流浪狗，小時候獨自一狗睡在破舊金爐裡，當時被小媽她們給發現！小媽說，「我們在2016年9月在一堆雜物中發現牠，看到牠躲在破金爐裡面，剛好那時打算養狗狗，所以決定收編！」

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▲小時候剛撿回家的樣子。

▲QQ最愛的玩具是這枚花椰菜。





▲現在QQ過得相當幸福，有狗妹妹、爸爸媽媽和小媽作伴。

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