時速24km溜滑板散步　紅衣女燦笑抱「四肢流血愛犬」網氣炸

▲ 紅衣女遇到臉書男用戶桑德斯(Brandon Sanders)上前勸阻時,仍笑著表示「狗屎發生了,就像孩子一樣」。(圖/翻攝Brandon Sanders臉書)

國際中心/綜合報導

帶狗狗散步是讓牠們放鬆心情而非虐待!美國加州一名紅衣女於6日被發現騎著電動滑板車「高速遛愛犬」,後方的黑白混種狗因為被拖行而在地上翻滾,四肢因摩擦紅腫流血,動彈不得。附近居民見狀後上前勸阻,對方卻不願停止虐狗行為,氣得他把相關影片上傳到臉書上,引發網友大肆抨擊。目前警方已經展開調查。

綜合外媒報導,當時桑德斯正騎著自行車,突然看見紅衣女戴著耳機,騎著電動滑板車拖行著狗狗,「那隻狗全身非常血腥,被一條皮帶繫著拖行100碼(約91公尺)以上,速度大概是時速24公里,在我發現之前,沒有人知道她總共拖行了多久。」

桑德斯不忍狗狗繼續被虐待,立刻上前勸阻紅衣女停止拖行行為,「沒想到她很有勇氣地跟我說『狗屎發生了,就像孩子一樣』(shit happens, just like with kids),而且還說我騷擾她,要報警抓我」。相當傻眼的桑德斯決定將此事Po到臉書上並報警,他也在文末表示,「我想當警察敲她家時,她肯定不敢開門也沒有話要說,希望可以再見到你,少女。」

桑德斯表示,「包括我在內,我知道這件事觸動了很多人,雖然我不喜歡發布這種性質的文章,但我還是認為這類虐狗事件還是需要最低限度的發布,至少要讓其他人知道」。

另一名臉書用戶杜威爾(James Dowell)也上傳3支相關影片,立刻引來1113則留言,3093次的分享,以及超過20萬的瀏覽次數。警方也在得知消息後,已經開始展開調查。據悉,受傷小狗已被保護動物部門接管,經過接受治療沒有生命危險。

紅衣女的行為引來許多網友生氣地表示,「如果是我,我可能會騎腳踏車撞她」、「怎麼還笑得出來,我想待在監獄裡可以抹去她那邪惡的笑容」、「換我騎滑板車拖著你看看」、「請保護那條狗,讓牠遠離這邪惡的女人」。