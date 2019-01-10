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時速24km溜滑板散步　紅衣女燦笑抱「四肢流血愛犬」網氣炸

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▲▼ 美國加州一名紅衣女於6日被發現騎著電動滑板車「高速遛狗」，後方的黑白混種狗因為被拖行而在地上翻滾，四肢因摩擦紅腫流血，動彈不得。（圖／翻攝Brandon Sanders臉書）

▲ 紅衣女遇到臉書男用戶桑德斯（Brandon Sanders）上前勸阻時，仍笑著表示「狗屎發生了，就像孩子一樣」。（圖／翻攝Brandon Sanders臉書）

國際中心／綜合報導

帶狗狗散步是讓牠們放鬆心情而非虐待！美國加州一名紅衣女於6日被發現騎著電動滑板車「高速遛愛犬」，後方的黑白混種狗因為被拖行而在地上翻滾，四肢因摩擦紅腫流血，動彈不得。附近居民見狀後上前勸阻，對方卻不願停止虐狗行為，氣得他把相關影片上傳到臉書上，引發網友大肆抨擊。目前警方已經展開調查。

綜合外媒報導，當時桑德斯正騎著自行車，突然看見紅衣女戴著耳機，騎著電動滑板車拖行著狗狗，「那隻狗全身非常血腥，被一條皮帶繫著拖行100碼（約91公尺）以上，速度大概是時速24公里，在我發現之前，沒有人知道她總共拖行了多久。」

桑德斯不忍狗狗繼續被虐待，立刻上前勸阻紅衣女停止拖行行為，「沒想到她很有勇氣地跟我說『狗屎發生了，就像孩子一樣』（shit happens, just like with kids），而且還說我騷擾她，要報警抓我」。相當傻眼的桑德斯決定將此事Po到臉書上並報警，他也在文末表示，「我想當警察敲她家時，她肯定不敢開門也沒有話要說，希望可以再見到你，少女。」

桑德斯表示，「包括我在內，我知道這件事觸動了很多人，雖然我不喜歡發布這種性質的文章，但我還是認為這類虐狗事件還是需要最低限度的發布，至少要讓其他人知道」。

另一名臉書用戶杜威爾（James Dowell）也上傳3支相關影片，立刻引來1113則留言，3093次的分享，以及超過20萬的瀏覽次數。警方也在得知消息後，已經開始展開調查。據悉，受傷小狗已被保護動物部門接管，經過接受治療沒有生命危險。

紅衣女的行為引來許多網友生氣地表示，「如果是我，我可能會騎腳踏車撞她」、「怎麼還笑得出來，我想待在監獄裡可以抹去她那邪惡的笑容」、「換我騎滑板車拖著你看看」、「請保護那條狗，讓牠遠離這邪惡的女人」。

關鍵字： 加州電動滑板車高速遛狗拖行黑白混種狗桑德斯Brandon Sanders北美要聞

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