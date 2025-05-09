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「55kg癱瘓高山犬」搭輪椅享受狗生　慢慢走草地親近大自然

▲「55kg癱瘓高山犬」搭輪椅享受狗生　草地慢步親近大自然。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

▲里歐是後腿癱瘓的高山犬，在爸媽的細心照顧下過著幸福狗生。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

記者賈沐蓉／採訪報導

高山犬里歐是隻巨大的汪星人，今年4歲體重就已經達到55公斤。雖然牠小時候因為意外，導致下半身癱瘓，但在爸爸媽媽的愛與照顧下繼續過著快樂的狗生，搭著輪椅在草地上漫步，與爸爸和其牠狗狗們一起享受大自然。

▲「55kg癱瘓高山犬」搭輪椅享受狗生　草地慢步親近大自然。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

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▲里歐坐著輪椅，與爸爸一起親近大自然。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

照片中的里歐坐在輪椅上，在爸爸的牽繩帶領下在草地上緩慢前進，身後還有另一隻狗兄弟跟著陪伴，中途累了就在樹陰底下喝水休息。里歐的媽媽周小姐與《ETtoday寵物雲》分享，愛犬曾經是隻正常的小狗，在一個多月大玩耍時，「不慎被大狗踩傷脊椎，造成下肢5級癱瘓」。在爸媽的積極復健下，里歐下半身的反射神經與觸覺已經恢復，「但沒有了痛覺，抓不好平衡感，不會跨步」。

▲「55kg癱瘓高山犬」搭輪椅享受狗生　草地慢步親近大自然。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

▲里歐走累了就跟爸爸一起休息喝水，旁邊還有狗兄弟陪伴。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

因為里歐體型太大，平時上下床都需要人協助，周小姐說家裡都有裝設里歐專屬的輔助工具，「包括輪椅也是使用人類的輪椅改裝，才能承重牠的體重」。當提到照顧里歐所遇到的困難時，她表示非常辛苦「尤其牠體重高達55公斤，天氣轉變溫差大就會拉肚子，激動或吠叫就大噴尿」，需要勤清理避免尿液灼傷，由於牠年紀太小就臥床，還曾經尿道感染引發血尿，「需天天早晚護理，用生理食鹽水稀釋優碘藥水灌洗尿道，跟擦拭保護皮膚」。

▲「55kg癱瘓高山犬」搭輪椅享受狗生　草地慢步親近大自然。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

▲爸爸正在把里歐扶下輪椅。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

▲「55kg癱瘓高山犬」搭輪椅享受狗生　草地慢步親近大自然。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

▲里歐正在跟爸爸撒嬌。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

里歐媽媽透露，家裡除了里歐外，還有六隻沒有血緣關係的狗兄弟，幾位哥哥弟弟都很疼愛這位身障的同伴，「其中幾隻巨犬對里歐更是呵護，知道牠行動不便，處處讓著牠、陪牠玩耍」，由於家裡的狗狗們體型都很大，「所以里歐被兄弟們保護的很好，很快樂」。

▲「55kg癱瘓高山犬」搭輪椅享受狗生　草地慢步親近大自然。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

▲里歐的其中四隻狗兄弟，包含78公斤的五哥與65公斤的七弟。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

▲「55kg癱瘓高山犬」搭輪椅享受狗生　草地慢步親近大自然。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

▲哥哥弟弟們都很照顧里歐，什麼事都會先禮讓牠。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

▲「55kg癱瘓高山犬」搭輪椅享受狗生　草地慢步親近大自然。（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

▲里歐：我過得很幸福，汪！（圖／有點毛毛的／里歐媽媽）

關鍵字： 寵物高山犬愛心身障犬感動

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