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虎斑貓聽奴才說「有點心」　結果被騙進浴缸滿臉不可置信

記者賈沐蓉／綜合報導

對鏟屎官而言，幫貓咪洗澡通常都是一大考驗，為此就需要一些招數哄騙主子。這天住在日本的虎斑貓Minira聽見媽媽說有點心，就開心地跑過去享用美食，沒想到卻被飼主抱進自己最害怕的浴室裡洗澡，臉上滿滿都是不可置信的樣子。

▲虎斑貓聽奴才說「有點心」　結果被騙進浴缸滿臉不可置信。（圖／翻攝自X／@MiniraDiary）

▲Minira：為什麼要洗澡？！（圖／翻攝自X／@MiniraDiary）

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Minira被奴才從腋下抱住，被拉成長長的「一條貓」，雙手有些無助地懸在空中，表情混合著絕望與驚訝，似乎不敢相信原本說好的點心時間居然變成最討厭的洗澡。平時的牠對於自己的零食有很強的保護慾，之前飼主假裝把貓咪的零食餵給家裡的水獺布偶，結果娃娃慘遭喵皇一掌拍飛。

▲虎斑貓聽奴才說「有點心」　結果被騙進浴缸滿臉不可置信。（圖／翻攝自X／@MiniraDiary）

▲Minira看見媽媽假裝把點心餵給水獺寶寶。（圖／翻攝自X／@MiniraDiary）

▲虎斑貓聽奴才說「有點心」　結果被騙進浴缸滿臉不可置信。（圖／翻攝自X／@MiniraDiary）

▲Minira生氣地把娃娃拍飛。（圖／翻攝自X／@MiniraDiary）

事後這張照片被飼主上傳至愛貓的X帳號，目前已經累積了超過307萬次點閱，自然吸引了許多網友的目光。網友們雖然覺得Minira十分可愛，但沒有人打算幫這位詐騙受害者求情，「有種絕望的感覺」、「表情好豐富的貓哈哈」、「貓：這個世界完結了哈哈」。

▲虎斑貓聽奴才說「有點心」　結果被騙進浴缸滿臉不可置信。（圖／翻攝自X／@MiniraDiary）

▲Minira帶著自己廢毛做的毛氈帽，乖乖給媽媽拍照。（圖／翻攝自X／@MiniraDiary）

關鍵字： 貓咪洗澡驚恐表情網路爆紅可愛

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