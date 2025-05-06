1個月內5隻領角鴞遭黏傷　沾防鳥塗料恐失去飛行能力

▲領角鴞遭到防鳥塗料沾黏，失去飛行能力。（圖／桃園市野鳥學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／綜合報導

領角鴞是台灣特有亞種，被列入二級保育類動物，卻在短短一個月內有4隻領角鴞被黏鼠板和防鳥塗料黏傷，鳥類若碰觸此產品將導致羽毛皮膚損傷，恐失去飛行能力與羽毛保暖功能。台灣猛禽研究會提到，這類產品可能無法達到驅鳥目的，反而使其傷亡。

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▲領角鴞被列為二級保育類動物。（圖／翻攝自台灣地景保育網／拍鳥俱樂部成員陳雅歌）



台灣猛禽研究會 Raptor Research Group of Taiwan分享一則特殊個案，桃園市一處幼兒園為了減少鳥類聚集而造成的鳥糞問題，在屋頂上塗「新式防鳥塗料」，不料隔天就在屋頂下方發現一隻沾滿新式防鳥塗料全、失去飛行能力的領角鴞。桃園鳥會附設非營利野生動物診所先清理黏膠與穩定生命跡象，過了幾天轉送到猛禽會救傷站繼續治療。

▲領角鴞不怕人，常常出沒在人類周遭。（圖／翻攝自台灣地景保育網／拍鳥俱樂部成員陳雅歌）



桃園鳥會獸醫師表示，這種新式塗料不但黏稠還會流動，容易流到羽毛內層，比起一般家用黏鼠板更難處理，清洗難度更高。這種塗料以有黏性會讓鳥類感到不舒服的特性來驅鳥，且具有雨沖不掉、不水解的特性，因此可能會在環境中存留數週以上，雖主打「不傷鳥」，實際上可能並非如此。

除此之外，還分別發現4隻領角鴞遭黏鼠板黏住動彈不得，推測是休息時不小心站在上面，導致被黏住無法脫困，掙扎之下傷勢加劇。

▲高雄大量燕子摔落傷亡，身上沾滿黏液。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 邱于軒）



這次不幸沾黏的領角鴞因為缺損的飛羽和體羽過多，可能要療養數月，等待體羽長的比較多、有保暖能力後，再行接羽術觀察是否恢復飛行能力。日前在高雄市也發生過一起燕子被相同塗料沾黏而大量死亡的事件，台灣猛禽研究會呼籲，希望有防鳥需求的民眾避免適用此種產品，效果恐怕適得其反。