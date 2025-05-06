ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

1個月內5隻領角鴞遭黏傷　沾防鳥塗料恐失去飛行能力

▲領角鴞遭到防鳥塗料沾黏，失去飛行能力。（圖／桃園市野鳥學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲領角鴞遭到防鳥塗料沾黏，失去飛行能力。（圖／桃園市野鳥學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／綜合報導

領角鴞是台灣特有亞種，被列入二級保育類動物，卻在短短一個月內有4隻領角鴞被黏鼠板和防鳥塗料黏傷，鳥類若碰觸此產品將導致羽毛皮膚損傷，恐失去飛行能力與羽毛保暖功能。台灣猛禽研究會提到，這類產品可能無法達到驅鳥目的，反而使其傷亡。

▲領角鴞被列為二級保育類動物。（圖／翻攝自台灣地景保育網／拍鳥俱樂部成員陳雅歌）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲領角鴞被列為二級保育類動物。（圖／翻攝自台灣地景保育網／拍鳥俱樂部成員陳雅歌）

台灣猛禽研究會 Raptor Research Group of Taiwan分享一則特殊個案，桃園市一處幼兒園為了減少鳥類聚集而造成的鳥糞問題，在屋頂上塗「新式防鳥塗料」，不料隔天就在屋頂下方發現一隻沾滿新式防鳥塗料全、失去飛行能力的領角鴞。桃園鳥會附設非營利野生動物診所先清理黏膠與穩定生命跡象，過了幾天轉送到猛禽會救傷站繼續治療。

▲領角鴞被列為二級保育類動物。（圖／翻攝自台灣地景保育網／拍鳥俱樂部成員陳雅歌）

▲領角鴞不怕人，常常出沒在人類周遭。（圖／翻攝自台灣地景保育網／拍鳥俱樂部成員陳雅歌）

桃園鳥會獸醫師表示，這種新式塗料不但黏稠還會流動，容易流到羽毛內層，比起一般家用黏鼠板更難處理，清洗難度更高。這種塗料以有黏性會讓鳥類感到不舒服的特性來驅鳥，且具有雨沖不掉、不水解的特性，因此可能會在環境中存留數週以上，雖主打「不傷鳥」，實際上可能並非如此。

除此之外，還分別發現4隻領角鴞遭黏鼠板黏住動彈不得，推測是休息時不小心站在上面，導致被黏住無法脫困，掙扎之下傷勢加劇。

▲高雄大量燕子摔落傷亡，身上沾滿黏液。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 邱于軒）

▲高雄大量燕子摔落傷亡，身上沾滿黏液。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 邱于軒）

這次不幸沾黏的領角鴞因為缺損的飛羽和體羽過多，可能要療養數月，等待體羽長的比較多、有保暖能力後，再行接羽術觀察是否恢復飛行能力。日前在高雄市也發生過一起燕子被相同塗料沾黏而大量死亡的事件，台灣猛禽研究會呼籲，希望有防鳥需求的民眾避免適用此種產品，效果恐怕適得其反。

關鍵字： 新式防鳥塗料領角鴞保育類

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

信眾創意製「金元寶帽」吸引 #白沙屯媽祖 停駕

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

聽兒子說「會帶白底虎斑回家」　特地準備一大袋罐頭：...貓呢？

柯爾鴨「癱軟倒地」嚇壞媽　隔壁「鴨模鴨樣」示範標準睡姿

貓咪超愛紙箱的6大秘密！原來不只是愛玩還可以舒壓

高雄30隻燕子傷亡　解剖發現被「新式驅避劑」沾黏無法飛行

鳳頭蒼鷹「小花夫婦」幼鳥今破殼 　兩坨「白色小雞」平安誕生

黃金鼠長大後「判若兩鼠」　從白色小水獺變身金毛大耳狗

奴才拔電熱毯插頭　慘遭「大橘雙煞」死亡凝視他立刻求饒

鳳頭蒼鷹「小花媽媽」孵蛋「破洞了」　寶寶努力破殼中

吃完還想要！營養全面再升級　挑嘴貓狗的命定乾乾「特百滋凍乾糧」

1個月內5隻領角鴞遭黏傷　沾防鳥塗料恐失去飛行能力

11歲繁殖場黑狗「認養會」結束沒人要！　奇蹟來臨終被收編

台南鳥店爆虐鳥！　13隻病鳥驚見斷趾扭嘴動保處突襲稽查將開罰

流浪小黑狗闖民宅求救　男意外發現「還有10兄弟姊妹」一起救

高雄30隻燕子傷亡　解剖發現被「新式驅避劑」沾黏無法飛行

鳳頭蒼鷹「小花夫婦」幼鳥今破殼 　兩坨「白色小雞」平安誕生

1個月內5隻領角鴞遭黏傷　沾防鳥塗料恐失去飛行能力

黑汪鼻頂牆壁邀「影子狗」陪玩！　見它不理困惑臉找媽

鳳頭蒼鷹「小花媽媽」孵蛋「破洞了」　寶寶努力破殼中

樹林拍到灰色豬形神祕生物　專家揭真相網友傻：竟然沒有頭

奴才拔電熱毯插頭　慘遭「大橘雙煞」死亡凝視他立刻求饒

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒「是玄天上帝腳力」：別傷害他們

快訊／新北1女子橋上「留下粉色外套」墜河　失去生命徵象急救中

詐騙案層出不窮！　桃園民代籲警方謀對策阻詐

《GTA 6》延期後「展現誠意」　第二波預告出爐粉絲嚇傻：這畫質！

王陽明遭爆開天價酬勞「搶製作人位」　《白日夢籃球隊》團隊發聲澄清

Land Rover經典越野車「改造變身電動車」！內外韻味依舊更實用

從馬路到反詐！新北警助明義國小師生　安全教育全程護航

桃園警犬隊表現佳　民代建議獎勵「毛警官」機制

桃園協助中高齡族群重返職場　4場次徵才活動一次看

68勝雷霆「翻船」創10年最慘紀錄　SGA：看清楚自己是什麼料

寵物動物熱門新聞

兒子說「帶虎斑回家」卻不見貓影

柯爾鴨癱地嚇壞媽　隔壁睡姿標準

貓咪超愛紙箱的6大秘密！原來不只是愛玩還可以舒壓

高雄大量燕子傷亡　遭驅避劑沾黏

鳳頭幼鳥今破殼　小雞們頭好壯壯

黃金鼠長大變超多　耳朵突然放大

奴才拔電毯插頭　遭大橘雙煞狠瞪

鳳頭蒼鷹孵蛋破洞了　寶寶破殼中

吃完還想要！挑嘴貓狗的命定乾乾「特百滋凍乾糧」

5隻領角鴞被黏傷　防鳥塗料惹禍

像已故愛犬！高雄家庭衝瑞芳領養

黃金鼠手撐整塊墊料　超問號定格

黑汪邀影子陪玩　見它不理困惑臉

小狗闖民宅求救　男意外發現「還有10手足」

讀者迴響

熱門新聞

兒子說「帶虎斑回家」卻不見貓影

柯爾鴨癱地嚇壞媽　隔壁睡姿標準

貓咪超愛紙箱的6大秘密！原來不只是愛玩還可以舒壓

高雄大量燕子傷亡　遭驅避劑沾黏

鳳頭幼鳥今破殼　小雞們頭好壯壯

黃金鼠長大變超多　耳朵突然放大

奴才拔電毯插頭　遭大橘雙煞狠瞪

鳳頭蒼鷹孵蛋破洞了　寶寶破殼中

吃完還想要！挑嘴貓狗的命定乾乾「特百滋凍乾糧」

5隻領角鴞被黏傷　防鳥塗料惹禍

像已故愛犬！高雄家庭衝瑞芳領養

黃金鼠手撐整塊墊料　超問號定格

黑汪邀影子陪玩　見它不理困惑臉

小狗闖民宅求救　男意外發現「還有10手足」

爸爸燙完頭髮　貓皇飛機耳超警戒

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面