「電豹女」Nia先取名找到「命中毛孩」　全家因牠改變　

▲原本是工程師的Nia，2023年加入「電豹女」。（圖／侯世駿攝）

圖文／CTWANT

台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」成員Nia，因疫情期間長時間待在家，開始密集瀏覽與柴犬相關的影片，讓她下定決心實現自己長久以來想飼養狗狗的心願。即便多數飼主不建議新手選擇較有個性的柴犬作為第一隻寵物，但Nia選擇忠於自己所愛，還提前為未來的毛孩取名為「逗比」。Nia回憶自己走訪多家犬舍，「我喊『逗比』，看哪一隻狗會有反應，牠就呆呆地看著我」。

Nia坦言，起初家人以為她要養狗只是開玩笑，直到她真的在生日當天把逗比帶回家，才驚覺她是認真的，家中也因此掀起一場「抗戰」。由於當時Nia仍是朝九晚五的上班族，只能將白天照顧狗狗的任務交給媽媽，「我媽就一直傳訊息衝炸我，說你家的狗又大便在我身上、尿在衣服堆裡……」。甚至有一次，逗比直接在她的白襯衫上便溺，讓全家人都頭痛不已。

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▲早早就幫未來毛孩取名的Nia，選狗的標準是看誰對「逗比」有反應。（圖／侯世駿攝）

面對狗狗難以定點如廁的問題，Nia認為打罵無濟於事，試過多種網路建議的方法，包括引便劑，但效果有限。直到逗比首次外出如廁後，才有所改善，「之後牠都在外面上廁所，颱風天也一定要出去，一天出去2、3次。」雖然在家亂便溺的情形解決了，但逗比從此變得「只在外面上」，連半夜都要出門，「有一次牠半夜三點叫我起床，因為狗狗肚子不舒服會想出去啃草，我就帶牠出去散步。」想到愛犬的「堅持」，Nia也忍不住直呼：「超可怕。」

▲為了逗比健康，Nia一家為了牠改變不少。（圖／侯世駿攝）

雖然曾讓媽媽抓狂，但在長時間相處下，逗比成了媽媽生活的一部分，還是她在外的社交話題，「牠跟我媽相處時間很多，本來我媽是自己去買菜，後來就都帶著逗比一起去。」有趣的是，Nia媽甚至會因為鄰居詢問「今天怎麼沒帶逗比」而感到吃醋。Nia笑說：「我媽現在很享受被關注，但像我說要帶逗比去露營，媽媽會很不放心，擔心我帶牠出去出事，就會再三叮嚀我要注意牠的安全。」

▲雖然起初反對Nia養狗，但現在Nia的媽媽被逗比融化，連買菜也要帶著牠，將牠視如己出。（圖／侯世駿攝）

Nia不僅家中地位降級，她也控訴明明自己與媽媽才是逗比的主要照顧人，但愛犬反而對「沒什麼照顧牠的人」特別熱情，像Nia爸出差在外3、4個月才回家一趟，「牠一看到就全力搖屁股超級歡迎，但我回家，牠都不會出來迎接，無視我的存在。」雖然有些不是滋味，但Nia無奈表示：「牠就是講不聽，後來我們就習慣了，自己吞。」

▲傲嬌的逗比經常無視Nia，卻對少回家的爸爸十分熱情，讓她很不是滋味。（圖／侯世駿攝）

即便逗比表現相當「傲嬌」，Nia一家人仍默默為了牠改變了許多生活習慣。像是逗比對酒精過敏，Nia也因此改掉噴香水的習慣，連日常消毒都改用其他方式取代；經常下廚的媽媽，原本會在家裡擺放除蟑劑，後來也因擔心逗比誤食而全部撤掉，就是為了讓牠平安健康長大。

逗比小檔案

年紀：4歲

星座：雙魚座

特技：坐下、握手

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