ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「電豹女」Nia先取名找到「命中毛孩」　全家因牠改變　

原本是工程師的Nia，2023年加入「電豹女」。（圖／侯世駿攝）

▲原本是工程師的Nia，2023年加入「電豹女」。（圖／侯世駿攝）

圖文／CTWANT

台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」成員Nia，因疫情期間長時間待在家，開始密集瀏覽與柴犬相關的影片，讓她下定決心實現自己長久以來想飼養狗狗的心願。即便多數飼主不建議新手選擇較有個性的柴犬作為第一隻寵物，但Nia選擇忠於自己所愛，還提前為未來的毛孩取名為「逗比」。Nia回憶自己走訪多家犬舍，「我喊『逗比』，看哪一隻狗會有反應，牠就呆呆地看著我」。

Nia坦言，起初家人以為她要養狗只是開玩笑，直到她真的在生日當天把逗比帶回家，才驚覺她是認真的，家中也因此掀起一場「抗戰」。由於當時Nia仍是朝九晚五的上班族，只能將白天照顧狗狗的任務交給媽媽，「我媽就一直傳訊息衝炸我，說你家的狗又大便在我身上、尿在衣服堆裡……」。甚至有一次，逗比直接在她的白襯衫上便溺，讓全家人都頭痛不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

早早就幫未來毛孩取名的Nia，選狗的標準是看誰對「逗比」有反應。（圖／侯世駿攝）

▲早早就幫未來毛孩取名的Nia，選狗的標準是看誰對「逗比」有反應。（圖／侯世駿攝）

面對狗狗難以定點如廁的問題，Nia認為打罵無濟於事，試過多種網路建議的方法，包括引便劑，但效果有限。直到逗比首次外出如廁後，才有所改善，「之後牠都在外面上廁所，颱風天也一定要出去，一天出去2、3次。」雖然在家亂便溺的情形解決了，但逗比從此變得「只在外面上」，連半夜都要出門，「有一次牠半夜三點叫我起床，因為狗狗肚子不舒服會想出去啃草，我就帶牠出去散步。」想到愛犬的「堅持」，Nia也忍不住直呼：「超可怕。」

為了逗比健康，Nia一家為了牠改變不少。（圖／侯世駿攝）

▲為了逗比健康，Nia一家為了牠改變不少。（圖／侯世駿攝）

雖然曾讓媽媽抓狂，但在長時間相處下，逗比成了媽媽生活的一部分，還是她在外的社交話題，「牠跟我媽相處時間很多，本來我媽是自己去買菜，後來就都帶著逗比一起去。」有趣的是，Nia媽甚至會因為鄰居詢問「今天怎麼沒帶逗比」而感到吃醋。Nia笑說：「我媽現在很享受被關注，但像我說要帶逗比去露營，媽媽會很不放心，擔心我帶牠出去出事，就會再三叮嚀我要注意牠的安全。」

雖然起初反對Nia養狗，但現在Nia的媽媽被逗比融化，連買菜也要帶著牠，將牠視如己出。（圖／侯世駿攝）

▲雖然起初反對Nia養狗，但現在Nia的媽媽被逗比融化，連買菜也要帶著牠，將牠視如己出。（圖／侯世駿攝）

Nia不僅家中地位降級，她也控訴明明自己與媽媽才是逗比的主要照顧人，但愛犬反而對「沒什麼照顧牠的人」特別熱情，像Nia爸出差在外3、4個月才回家一趟，「牠一看到就全力搖屁股超級歡迎，但我回家，牠都不會出來迎接，無視我的存在。」雖然有些不是滋味，但Nia無奈表示：「牠就是講不聽，後來我們就習慣了，自己吞。」

傲嬌的逗比經常無視Nia，卻對少回家的爸爸十分熱情，讓她很不是滋味。（圖／侯世駿攝）

▲傲嬌的逗比經常無視Nia，卻對少回家的爸爸十分熱情，讓她很不是滋味。（圖／侯世駿攝）

即便逗比表現相當「傲嬌」，Nia一家人仍默默為了牠改變了許多生活習慣。像是逗比對酒精過敏，Nia也因此改掉噴香水的習慣，連日常消毒都改用其他方式取代；經常下廚的媽媽，原本會在家裡擺放除蟑劑，後來也因擔心逗比誤食而全部撤掉，就是為了讓牠平安健康長大。

逗比小檔案

年紀：4歲

星座：雙魚座

特技：坐下、握手

延伸閱讀
電影頻道／潘儀君曝人生大轉變「終於能睡好」　拋戀愛腦怕痛苦揭理想感情條件
國防醫醜聞1／醫學生被甩成恐怖情人！　樓梯間硬上、課堂毆打前女友
原始連結

關鍵字： 周刊王電豹女Nia

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

化妝一半窗外突出現「毛毛偷窺狂」　女傻眼：每天都盯著我

狐獴乖坐枕頭上看電視　超投入畫面突冒「老鷹」變恐怖片

傑克羅素追粉紅超跑　搭專屬「彩燈轎」牠整路被改名「好可愛」

高雄30隻燕子傷亡　解剖發現被「新式驅避劑」沾黏無法飛行

鳳頭蒼鷹寶寶取名「金華」、「火腿」　小花媽全身濕努力罩住孩子

動物園驚見4貓熊「竟是小狗染色假扮」！員工揭原因：買來就這樣

叔叔買新沙發詭異「手揮空氣」　她笑：只挑擼狗友善

樹林拍到灰色豬形神祕生物　專家揭真相網友傻：竟然沒有頭

石虎姊妹花誕生！健康檢查恰北北　將成為野放生力軍

沼林袋鼠「求偶拳擊賽」露超壯胸肌　網見「胯下蒜頭」驚嘆

「電豹女」Nia先取名找到「命中毛孩」　全家因牠改變　

虎斑貓聽奴才說「有點心」　結果被騙進浴缸滿臉不可置信

傑克羅素追粉紅超跑　搭專屬「彩燈轎」牠整路被改名「好可愛」

三花舔毛中奴才伸鹹豬手　眼神死「後仰躺平」直接放棄掙扎

化妝一半窗外突出現「毛毛偷窺狂」　女傻眼：每天都盯著我

沼林袋鼠「求偶拳擊賽」露超壯胸肌　網見「胯下蒜頭」驚嘆

動物園驚見4貓熊「竟是小狗染色假扮」！員工揭原因：買來就這樣

保育員用「無眼老鷹頭」餵紅尾鵟寶寶　避免牠們把人類當媽

灰大袋鼠菜鳥實習生「上班打瞌睡」　呆站原地：我是誰我在哪？

花蓮野放追蹤最久台灣黑熊！「力鹿克」穿梭部落山林軌跡揭秘

男子撞臉「方臉醜猴」直奔動物園相認　網笑翻：DNA鑑定都省了

金秀賢派出2殺手滅證？經紀公司5點火大反擊：無稽之談！　追加提告

巴基斯坦稱殺死50印度士兵　印軍首公開影片「炸毀巴國據點」

比陳明文掉300萬還多！移工台鐵忘帶走400萬　嘉檢說明2案差異

世衛行動團成員少1／3仍赴WHA　邱泰源：要「半抗議、半呼籲」

受訪一半羅明才突變唱跳歌手！　開金嗓唱「我不同意罷免」

3秒內辨別「西瓜甜不甜」　驗瓜師靠「拍一拍」月入破10萬

不只長輩！年輕人「堅持付現金」1原因　5千人讚：勝過電子支付

薔薔認愛2個月突預告「要宣布大事」！網驚：結婚了嗎 剛被預言閃婚

尼克連2場20分逆轉宛如神助！球迷驚呼要奪冠了：有新教宗撐腰

寵物動物熱門新聞

窗外突出現毛毛偷窺狂　女傻眼：每天都來

狐獴看電視　老鷹出現畫面變恐怖片

傑克羅素追白沙媽　搭專屬彩燈轎

高雄大量燕子傷亡　遭驅避劑沾黏

鳳頭蒼鷹寶寶取名「金華、火腿」

動物園驚見4貓熊「竟是小狗染色假扮」！

叔買沙發「手揮空氣」只挑擼狗友善

樹林拍到灰色神祕生物　專家揭真相

石虎姊妹花誕生！健康檢查恰北北

沼林袋鼠求偶拳擊賽　露超壯胸肌

虎班聽奴才有點心　卻被騙進浴缸

保育員假鳥餵小鷹　避免被當媽媽

喵偷吃失敗！頭戴奶粉罐舞龍舞獅

三花舔毛奴才鹹豬手　眼神死躺平

讀者迴響

熱門新聞

窗外突出現毛毛偷窺狂　女傻眼：每天都來

狐獴看電視　老鷹出現畫面變恐怖片

傑克羅素追白沙媽　搭專屬彩燈轎

高雄大量燕子傷亡　遭驅避劑沾黏

鳳頭蒼鷹寶寶取名「金華、火腿」

動物園驚見4貓熊「竟是小狗染色假扮」！

叔買沙發「手揮空氣」只挑擼狗友善

樹林拍到灰色神祕生物　專家揭真相

石虎姊妹花誕生！健康檢查恰北北

沼林袋鼠求偶拳擊賽　露超壯胸肌

虎班聽奴才有點心　卻被騙進浴缸

保育員假鳥餵小鷹　避免被當媽媽

喵偷吃失敗！頭戴奶粉罐舞龍舞獅

三花舔毛奴才鹹豬手　眼神死躺平

情侶拼命訓練狗狗坐下 一旁2貓先會了

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面