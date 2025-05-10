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台北動物園票選「石虎雙胞胎名」　第一名竟與網路迷因有關

台北市立動物園舉辦雙胞胎小石虎命名活動，引起許多人留言討論。（台北市立動物園提供）

圖文／鏡週刊

台北市立動物園今年春天迎接2隻石虎寶寶，園方舉辦小石虎名字募集票選活動，留言按讚數最高的前2組，將進入最終候選名單。有網友留言取名「野獸」「仙貝」，正經解釋命名想法，目前暫時獲得最高票，不過此命名背後其實是來自一個網路迷因。

台北動物園石虎媽「春捲」與雄性石虎「呆頭鵝」成功配對，成功育出希望的新生命，並在今年3月22日平安誕下2隻活力滿滿的雌性石虎寶寶，「2隻小石虎未來也將延續哥哥姊姊們的信念，勇敢踏上野放之路，回到屬於牠們的山林。」

台北動物園近日在臉書粉專舉辦小石虎名字募集票選活動，要幫牠們在踏上旅程前，獲得獨一無二的好名字，只要在該篇po文留言提名（一組兩個），並簡述命名緣由或祝福，在5/10（11:59）前，留言按讚數最高的前2組，將進入最終候選名單。

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有網友留言取名「野獸」「仙貝」，截至5/9晚間已突破3千人案讚，網友也正經解釋取名想法，「野獸象徵著小石虎們與生俱來的野性與堅韌，提醒我們牠們雖在動物園誕生，最終目標卻是回歸山林，成為真正的山野之主」「而仙貝則代表著脆弱卻珍貴的生命，如同一片看似脆弱卻充滿韌性的米餅，寓意牠們雖從小歷經人類照護，但終將成長為獨立的存在。」

事實上，「野獸先輩」是來自日本男性成人影片所延伸出來的網路迷因。


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