幼幼遭「打斷下巴」吐舌嚶嚶哭　7天後…他淚：不痛了

▲年幼的浪浪遭打斷下巴，一被碰觸就哀號。（影／「阿哲浪孩的生命奇蹟」提供）

實習記者吳美依／採訪報導

屏東傳出浪浪無辜遭人毒打的事件，網友阿哲聽見愛媽通報後前往救援，發現毛孩下巴骨頭斷裂，吐出舌頭哀號，模樣讓人非常心痛。他把狗狗送往醫院治療，診斷出內出血、發炎與貧血等狀況，傷犬在受苦7天後仍然撐不下去，離開人世。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲狗狗嘴巴無法闔起，舌頭吐在外面。（圖／「阿哲浪孩的生命奇蹟」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

影片中，狗狗躺在人類懷中，一邊吐出舌頭，一邊用無辜的眼神看著鏡頭，但是，只要被輕輕碰觸到臉頰，就發出痛苦的哀號，嚶嚶的叫聲彷彿在哭訴，「好痛！」阿哲抱著浪浪對傷口稍做檢查，同時和愛媽詢問狀況，原來當地浪浪陸續遭人打死，其中很多隻年紀都非常幼小。

▲狗狗獲救後非常乖巧。

阿哲向《ETtoday寵物雲》提到狗狗到院時的傷勢，「從X光照看來，下巴兩邊都被打斷，且因為好幾天無法進食、喝水，所以非常虛弱，嚴重貧血。」但是，這孩子量體溫、接受治療時都非常乖巧，一聲不吭，讓阿哲感到更加不捨，發文打氣，「好多好多的人在關心妳、心疼妳，要加油！真的要挺下去！」

阿哲今天接到不幸消息，狗狗還是沒有辦法撐下來，「醫生說，外力傷害導致內出血，加上發炎、嚴重貧血等林林總總的酷刑加諸在這孩子身上。」他說，每次遇到這種情況，都覺得好心痛，「牠生前無辜的眼神、淚水，依依深烙在我的腦海裡，真的無法揮盡忘懷。」

▲狗狗的眼神無辜又哀傷。

阿哲已經前往處理後事，並表示將把浪浪骨灰安放在土地公旁邊，「牠來不及長大，但是以後在福神爺爺旁邊，沒有人敢欺負了。」他感嘆，生命沒有大小，人沒有誰高誰低，只希望狗狗脫離傷痛後，帶著滿滿的愛與心疼，一路好走。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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