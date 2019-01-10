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活活餓死！小白狗遭鎖房內「餓到家具啃成木屑」　飼料就在門外

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▲▼狗狗被獨留家中餓到咬家具死亡。（圖／翻攝自動物自由聯盟官方網站）

▲ 被棄養的狗狗已經成為冰冷的屍體。（圖／翻攝自動物自由聯盟官方網站，下同）

國際中心／綜合報導

南韓日前驚傳殘忍的虐狗案件，動保團體「動物自由聯盟」3日以「遺棄是最卑鄙的虐待」為題揭露，日前一名屋主遲遲聯絡不上租約到期的房客，前往查看卻驚見一隻已經死去的狗狗獨自躺在地上，且房間相當髒亂，趕緊報案。警方和動物保護官獲報前往，發現屋內環境簡直慘不忍睹。

根據動物自由聯盟，這間房子從2018年9月就被斷電，屋主卻一直無法與房客取得聯繫，也無法強行進入。直到12月8日，2人終於聯絡上，房客也告訴屋主，「可以進去」。屋主當時便察覺狗狗身體狀況不佳，相當擔心，因此數度告知房客，請他好好照顧狗狗，卻沒有得到回應，只聽說房客的姨母偶爾會去餵食。沒想到屋主27日再度找上門時，就發現狗狗已經變成冰冷的屍體。

▲▼狗狗被獨留家中餓到咬家具死亡。（圖／翻攝自動物自由聯盟官方網站）

▲▼ 牆壁、木質家具、房門上都有狗狗咬過的痕跡。

▲▼狗狗被獨留家中餓到咬家具死亡。（圖／翻攝自動物自由聯盟官方網站）

動物自由聯盟已經檢舉牠的飼主，也派出檢疫人員以確認詳細死因。由照片中可見，狗狗沒有食物和水，排泄物也沒人清理，餓到只好不斷啃食木製的電視櫃，把櫃子都咬成木屑，就連牆壁、壁紙和房門上都留有牠的咬痕，可見已經挨餓許久。

然而，該團體提到，其實只要打開那扇緊閉的木門，便可以看見被主人遺落在客廳裡的飼料。而這隻狗狗就這樣被獨自關在沒有飼料的房間，就算飢餓難耐，也只能做垂死的掙扎，最終以一牆之隔被活活餓死。

▲▼狗狗被獨留家中餓到咬家具死亡。（圖／翻攝自動物自由聯盟官方網站）

▲▼ 客廳明明還有飼料，狗狗卻被鎖在房間裡出不去。

▲▼狗狗被獨留家中餓到咬家具死亡。（圖／翻攝自動物自由聯盟官方網站）

這起事件曝光後迅速引起撻伐，網友紛紛留言怒罵，「到底該有多餓啊，太讓人心痛了」、「就是故意要餓死牠才棄養的吧，這種人比垃圾還不如」、「人類怎麼能做出這種事」、「為什麼不乾脆放牠出去？至少不會餓死啊」、「牠該有多痛苦又害怕啊，希望下輩子會遇到好主人」。

關鍵字： 虐狗虐待動物遺棄棄養日韓要聞

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