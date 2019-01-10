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生日禮物全買飼料！暖弟哭求「我只要救牠」　1年養出炸肥橘

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▲▼颱風怕浪浪餓死！暖弟哭求「生日禮物換飼料」　1年養出巨肥橘。（圖／網友朱玉豔授權提供）

▲弟弟收到最棒的生日禮物。（圖／網友朱玉豔授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

尊重生命從小教育。網友朱玉豔家的弟弟從小就是個暖男，1年前某個颱風前夕，家裡的縫隙躲了一隻髒兮兮的幼貓，怕牠挨餓死掉，主動要求生日禮物全部拿去買飼料，哭求讓貓進屋，「我什麼都不要，只想救牠！」日前朱玉豔分享兒子與愛貓「啊多ㄟ」的合照，1人1貓笑得幸福燦爛，原本瘦弱的身材，如今也在橘貓基因的強大下成為萌炸胖橘。

▲▼颱風怕浪浪餓死！暖弟哭求「生日禮物換飼料」　1年養出巨肥橘。（圖／網友朱玉豔授權提供）

▲1年前朱玉豔家裡外面的牆縫躲了一隻小貓。

朱玉豔表示，兒子從小就喜歡動物，「當時是兒子迷上哆啦A夢哭著跟我要小叮噹，我說那只是卡通，是假的，小叮噹是一隻貓，結果就像老天默默安排，家裡外面的牆縫突然躲了一隻小橘貓！」

▲▼颱風怕浪浪餓死！暖弟哭求「生日禮物換飼料」　1年養出巨肥橘。（圖／網友朱玉豔授權提供）

▲啊多ㄟ剛收編眼睛有些感染。

為了抓貓，兒子天天去僅隔10公分的縫隙邊喵喵唱歌，唱了一週啊多ㄟ終於出來，「那天是颱風天前夕，剛好又是他的生日，我們還在討論要什麼禮物，金額限定1千元，結果這孩子怕貓在外面淋雨會死掉，抱進來哭著求我養，說他什麼都不要，要把禮物全部換成飼料」，心想貓咪也沒有別的去處，朱玉豔才勉強答應兒子的要求。

▲▼颱風怕浪浪餓死！暖弟哭求「生日禮物換飼料」　1年養出巨肥橘。（圖／網友朱玉豔授權提供）

▲啊多ㄟ4個月大時的樣子。

朱玉豔笑說，自己原本是個討厭貓狗的人，「那時候看到兒子抱貓進屋，想裡只想著，臭屁孩你幹嘛給我抱野貓進來，髒死了！」沒想到卻因為兒子的一個舉動，讓她決定用心了解貓咪，也陷下去餵浪浪行列。前陣子在貓瘋看到貓店長張西西過世的消息，讓她哭了2天，「兒子抱著啊多ㄟ跑來要我別難過了，看到他們也覺得心裡暖暖的。」

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▲▼颱風怕浪浪餓死！暖弟哭求「生日禮物換飼料」　1年養出巨肥橘。（圖／網友朱玉豔授權提供）

▲▼橘貓基因沒在客氣XD

▲▼颱風怕浪浪餓死！暖弟哭求「生日禮物換飼料」　1年養出巨肥橘。（圖／網友朱玉豔授權提供）

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這段暖心的小插曲分享到貓咪社團之後，許多網友看完紛紛稱讚弟弟是個小暖男，「家庭教育太棒」、「弟弟好有愛，媽媽給了弟弟最棒的生日禮物」、「果然是基因強大的橘貓」、「一直陪下去不只18歲～」、「養貓的小孩不會變壞」、「兒子超級帥！摸貓溫柔人肯定也溫柔」。

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關鍵字： 生日禮物浪浪橘貓

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