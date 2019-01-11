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獸醫傳來橘妹照！「一坨地毯」生無可戀：什麼都沒了～

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▲獸醫傳來橘妹照！「一坨地毯」生無可戀：什麼都沒了～（圖／網友詹雯迪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）.

▲寶妹：整組Ki了了啊～（圖／網友詹雯迪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

只是結紮而已...不要太難過啦！台中飼主詹雯迪帶不到1歲大的橘貓「寶妹」去結紮，原本很擔心寶妹狀況的她，突然收到獸醫傳來的照片，打開一看，竟是寶妹趴在地板上的可愛照，當場笑到肚子痛，心想「本來很擔心，看到牠這樣就覺得不用想太多了～哈哈哈」。

照片中的寶妹麻醉尚未退去，還戴著頭套，整隻軟趴趴地癱在地上。媽媽笑說，「原本我密醫生說『牠還好嗎？』，他就傳了這張照片說『很好』，我就覺得很好笑又心疼XD。」

▲獸醫傳來橘妹照！「一坨地毯」生無可戀：什麼都沒了～（圖／網友詹雯迪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的寶妹肚子肉肉的，被醫生笑說是「肥油一圈」。

▲獸醫傳來橘妹照！「一坨地毯」生無可戀：什麼都沒了～（圖／網友詹雯迪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寶妹結紮完，回到家狂睡。

寶妹還有一隻橘貓哥哥，兩隻感情相當好，好到媽媽會吃醋。媽媽表示，「我本來只有養哥哥，想說再養一隻陪伴哥哥，沒想到養了寶妹，哥哥開始不黏我、不理我，一直跑去照顧妹妹。」

▲獸醫傳來橘妹照！「一坨地毯」生無可戀：什麼都沒了～（圖／網友詹雯迪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寶妹跟哥哥半夜會玩追逐戰，打打鬧鬧地衝來衝去。

▲獸醫傳來橘妹照！「一坨地毯」生無可戀：什麼都沒了～（圖／網友詹雯迪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寶妹跟家人視訊中！

媽媽也說到，寶妹明明很年輕，個性卻大喇喇，坐姿總是豪邁又搞笑，超像「老大姐」！她將寶妹的癱軟照，分享至貓咪社團，瞬間笑翻許多喵奴，網友紛紛在底下留言，「貓：你們到底趁我熟睡時對我做了什麼？！」、「Os:我壞掉了，要100個罐罐」、「喵OS:我活著還有什麼意義」、「哈哈哈好可憐又好可愛，秀秀喔」、「貓生無望啊」、「知道身體被藍星人改造了，哭哭」、「懷疑貓生欸」。

▲獸醫傳來橘妹照！「一坨地毯」生無可戀：什麼都沒了～（圖／網友詹雯迪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲坐姿豪邁的寶妹。

▲獸醫傳來橘妹照！「一坨地毯」生無可戀：什麼都沒了～（圖／網友詹雯迪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牠們上廁所會排隊。

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關鍵字： 橘貓地毯獸醫結紮生無可戀

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