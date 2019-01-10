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金孫柴聽到媽一句話　嘴角上揚驕傲看鏡頭：我阿嬤養的！

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▲柴犬財妹。（圖／網友劉曉娟授權提供）

汪：我跟阿嬤感情最好！

實習記者劉芊妤／採訪報導

阿嬤抱金孫！柴犬「財妹」是家中的小公主，不僅有麻麻的疼愛，還有阿嬤這個大靠山。這天財妹吃飽後就跑到老人家大腿上撒嬌，祖孫倆還玩起搔肚肚，和樂融融的畫面讓麻麻吃醋地說，「好啦～每天看你們這樣就飽了！」沒想到汪汪聽到後，突然嘴角上揚地看著麻麻，像是說，「知道誰才是親生的吧！」

▲柴犬財妹。（圖／網友劉曉娟授權提供）

阿嬤會親手裁縫汪汪的玩具，也會煎雞胸肉和牛排。

麻麻劉曉娟向《ETtoday寵物雲》表示，「當初長輩反對養狗，還說帶回來就把牠丟掉，不料一個月不到就被收服，彼此間也培養出祖孫情。」這天財妹吃飽後就興奮地跑去找阿嬤玩耍，原本忙著整理的阿嬤抵擋不了金孫「塞乃」攻勢，就放下手邊工作，玩起搔癢癢，一旁被冷落的麻麻只好看他們享受天倫之樂，還直呼要把這畫面拍下，下一秒就看到汪汪擺好Pose，一臉驕傲地盯著鏡頭，像是說，「怎樣～我就是阿嬤養的。」

▲柴犬財妹。（圖／網友劉曉娟授權提供）

祖孫時常一起遊山玩水。

飼主提到，以前阿公都不准狗狗上床，現在竟會自動抱著財妹睡覺，還會幫忙蓋棉被，深怕牠著涼，有次出國打電話回家，第一個關心的也是寶貝汪孫，就連出去玩都會跟朋友介紹家中的柴柴。劉曉娟無奈表示，「到底誰才是你們親生女兒，待遇怎麼差那麼多！」

▲柴犬財妹。（圖／網友劉曉娟授權提供）

嚴肅的阿公也被財妹可愛的外表給收服。

照片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」，引來許多網友熱議，不少人在底下留言笑說，「看阿嬤多疼就好」、「有嬤的孩子像個寶！」、「好幸福的脸跟肚子」、「好放鬆好享受啊」、「 好溫馨的畫面」、「從小就給阿嬤惜命命」、「幸福的狗孫」、「充滿粉紅泡泡份圍」。

▲柴犬財妹。（圖／網友劉曉娟授權提供）

阿公：噓～別吵到我的孫子睡覺。

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關鍵字： 柴犬金孫阿公阿嬤

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吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

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