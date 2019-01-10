4歲童哄唱「你是我的陽光」緊擁14年家人...老貓泛淚3小時離世

▲老貓在女童的歌曲下眼眶泛淚。（圖／翻攝自Instagram:bailey_no_ordinary_cat，下同）



寵物小組／綜合報導

雖然牠不在了，但腦中共同的幸福回憶卻像跑馬燈，不斷在腦海中閃爍。美國一名網友分享孩子和愛貓最後相處的時光，一名4歲女童緊擁著愛貓貝利輕柔唱安眠曲，老貓在甜美熟悉的嗓音以及撫摸之下眼眶泛淚，安穩入睡，3小時後便離世，家人正式道別14年的陪伴。這段心碎的影片貼出來之後讓200萬名網友哭到啜泣。

▲▼貝利從姐妹花一出生，便做為保母陪伴他們長大。

伊利諾州一對姐妹花愛比(Abby)和漢娜(Hannah)很幸運的從出生便有貓保母陪伴看護，溫柔的貝利一直以來是她們最好的陪伴，愛比喜歡念故事給貝利聽，漢娜則是喜歡對著牠唱歌，就連感冒了還是啞著喉嚨繼續唱，聖誕節也會幫貓穿上喜氣的紅色服裝歡慶。

他們之間好好多的共同回憶，幫貝利洗澡玩泡泡開心大笑，睡覺的時候抱在一起唱歌入睡，在餐桌吃飯時也留一個位置給牠，對全家人來說，貝利是家庭中的重要成員之一，但年邁的貝利卻來不及與他們度過2018年的聖誕節。

▲貝利最喜歡討抱抱。

▲▼聖誕節時家人會為牠換裝歡慶聖誕節。



12月7日貝利健康出狀況，病情惡化的速度就跟滾雪球一樣快，當天就進了病房。女孩的媽媽曾發文祈禱，「拜託上帝別那麼早帶走牠！」，但貝利仍敵不過病魔，2天後去當小天使。離世之前，愛比在車上將貝利緊擁在懷裡，清唱牠最愛的(You are my Sunshine)，嘴裡唱著「你是我的陽光，我唯一的陽光」，為陪伴多年的家人獻上最後一曲。

▲有貝利在的地方歡笑聲不斷。

愛比曾經對貝利的離開感到困惑，哭著問媽媽「為什麼我們再也見不到貝利了？」、「我們能不能跟牠一起去天堂嗎？」，面對孩子的提問，同時作為一個痛失愛貓的飼主和2個孩子的母親，頓時不知道怎麼回答才是最好的，讓她瞬間眼淚潰堤。

▲貝利只是先去彩虹橋，總有一天一定會再相見。

飼主將孩子們與貓咪深厚的羈絆分享到網路，引起廣大網友響應，來自世界各國寫信來安慰這2個小女孩，在時間與大家的鼓勵，孩子們才逐漸放下傷痛，理解貝力是去了一個更好的地方。她也表示，未來會考慮再養一隻小橘貓陪伴，但貝利在他們心中的地位是無可取代的。