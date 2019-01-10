不要攔我！二哈「佔車位」惹雪橇犬叫囂　繩一鬆網笑翻

▲雪橇犬和二哈激烈爭吵，讓一旁的拉拉嚇得拉住牽繩勸架。（圖／翻攝自抖音用戶374696036，下同。）

寵物小組／綜合報導

戲精汪遇上愛演狗！抖音用戶374696036日前分享了一則逗趣影片，有隻阿拉斯加雪橇犬和鄰居哈士奇，這天在社區地下室停車場爆發口角衝突，眼看就要打起來了，火藥味非常濃厚。在一旁勸架的拉布拉多犬原本拚命咬住牽繩，中途卻突然鬆開，此舉讓逞凶鬥狠的2犬瞬間和好，笑翻圍觀的飼主們。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲2汪瞬間和好，好像什麼事都沒發生。

影片中，雪橇犬對著站在停車格內的二哈憤怒吠叫，卻被後方的「和事佬」拉拉咬住牽繩，無法衝上前去找對方「理論」，只見牠不斷暴衝卻又被拖離現場，氣急敗壞的模樣就像在說，「不要攔我！」2汪正吵得翻天覆地，卻猛然發現拉拉鬆口放開牽繩，竟然很有默契地「瞬間失憶」，一秒和好變成「好厝邊」，和顏悅色地頭尾相連、聞屁屁。

這則影片被分享到「爆笑公社」與「黑色豪門企業」後引起熱烈迴響，許多網友紛紛留言，「吵架不曾輸，打架不曾贏」、「小屁孩在灣家（台語：吵架）」、「那個……兄弟，我們其實可以好好說」、「哇兄弟你怎放開了？怎演下去？」、「這批很純！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

黑豪娛樂 : 兄弟別鬧了，鬆開繩子你就沒法演了... 黑豪娛樂 : 兄弟別鬧了，鬆開繩子你就沒法演了... 更多 寵物爆料 → 【黑色豪門企業】 寵物影片 投稿 → 【黑色豪門-全省寵物資訊區】 #黑色豪門企業 #黑豪娛樂 #寵物 #阿金 #二哈 由黑色豪門企業發佈於 2018年12月18日 星期二

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