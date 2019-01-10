黃金獵犬卡沙發出不來嚶嚶求救　網全歪樓：後方黑貓淡定看好戲

▲奴才～還不快救本汪出去！（影／網友楊家睿授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「麻麻～快救我出去啦！」這天黃金獵犬Lily跑到沙發中間聞東聞西，於是調皮的爸拔想說要捉弄一下愛犬，就脫口而出「吃飯囉」只見Lily因為心急就找不到角度出來，一直被卡在裡面，過程中還不停凹凹叫求救。有趣的是，前面汪汪在想辦法出來，後方貓咪卻淡看好戲，形成強烈對比。

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▲黑貓完全搶戲了啦！

影片中，阿金原本懶洋洋盯著爸拔看，直到聽到關鍵字「吃飯囉」，眼睛才亮起來，從原本靜止不動到不斷扭動身體，先是喬左邊姿勢，再挪動右邊身體，絞盡腦汁就是沒辦法出來，小嘴巴還不停「嚶嚶叫」彷彿是說，「快來救我啊！」這時鏡頭一轉，發現有隻黑色貓咪坐在沙發上，淡定觀看汪姐姐逃脫戲碼，完全沒有要幫忙的意思，兩者像是處在不同世界一樣。

▲本汪上演濕身秀！

麻麻楊家睿提到，「影片開始前，有把Lily拉出來幾次，但後來牠又自己鑽進去洞裡，影片結束後，還來不及去幫忙牠就自己出來，開心地跑去吃飯。」Lily平常和貓咪「布魯」的感情非常好，雖然有時會追逐打鬧，但更多時候會看到牠們擠在一起「饋修」，布魯還會幫Lily舔毛，時在在家上演姊妹情深的戲碼。

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▲姐妹倆感情相當好。

影片上傳後，網友被汪汪和主子的反應給笑翻，紛紛留言表示，「黑貓很搶戲」、「相較之下貓咪很淡定」、「貓就一直靜靜地看著狗裝b，哈哈哈」、「旁邊的還不拉我一把」、「貓：看你跳多久」、「 傻眼貓咪」、「貓一直看著他耍笨」、「小黑表示 我是不會救你的」。

▲汪：夏天就是要去海邊玩水。



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