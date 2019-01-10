鹿車禍腿傷躺路上！警車到場「數度來回爆輾」　牠痛苦哀嚎逃不了

▲ 這段影片由目擊者艾瑞卡普理查德拍攝。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

加拿大艾伯塔省萊斯布里奇市（Lethbridge）5日深夜發生一起車撞鹿的事故，小鹿後腿明顯負傷躺在路上，但到場的員警卻是數度駕車來回用輪子爆輾，讓牠不斷發出慘叫，期間牠一度試圖抬頭、掙扎用前腳想要站起來，但最後還是失敗躺在地上。這段過程全被一對父女檔目擊，並用手機拍下眼前這令人震驚的畫面。

加媒Global News獨家報導，當時這隻小鹿起初被一輛車撞擊尾部，牠隨後因後腿受傷而躺在路上，但卻被警方駕車數度來回爆輾，甚至直接把車輪壓在牠身上長達數秒。最後，員警下車把鹿拖到路邊，便開車離去。據了解，這隻鹿目前已經死亡。

「這不是你（警方）應該做的…鹿因為被車輾而發出慘叫聲」，根據目擊者艾瑞卡普理查德（Erica Pritchard）的說法，「這個舉動令人作嘔。」

▲ 這起案件發生在當地5日深夜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

消息一出，當地警察局長羅伯特戴維斯（Robert Davis）表示，目前這起案件已轉交給嚴重事故應變小組（ASIRT）來調查，「我可以向社會大眾保證，我們會非常嚴肅看待這個問題。ASIRT將審核當事人的行為，以及當前應對受傷動物通報的政策與程序」，但在調查結束之前，該名員警會繼續留在工作崗位上。

目前當局並沒有給出此案調查的時間表，截至當地8日晚間11點，一份要求解雇該名員警的請願書已有4300多人連署簽名。

艾瑞卡普理查德表示，當局應該要重新審視警方如何處理那些在交通事故當中受傷的野生動物，「一名警察不應該像這樣開車輾過鹿，這實際上就是虐待動物。」律師斯蒂芬妮斯坦姆（Stefanie Stamm）則認為，這名員警的行為已經違法，「無論是聯邦政府或是地方政府都有相關法律，保護動物免受這種痛苦，且警方是發誓遵守這些法律的…這名警官應該受到刑事指控。」