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影／汪借住兩天收20多封祖孫照　阿公傳完「這個月放我這」…沒下文了

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實習記者劉芊妤／採訪報導

寄放兩天…居然便收編一個月！台北飼主陳韋廷因為跨年要外出，不方便帶著米克斯「福福」，於是拜託阿公幫忙照顧，一開始老人家嫌麻煩一直推託，沒想到兩天下來，居然陸續收到20多封簡訊，內容全是祖孫倆出去玩的合照，好玩的是，阿公最後打「這個月放我這」就沒有下文，讓他笑說，「會不會回不來了啊！」

▲米克斯福福。（圖／網友陳韋廷授權提供）

借住兩天變這個月放我著！（圖／臉書粉絲團「小膽大黃陳福狗」授權提供，下同）

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯福福。（圖／網友陳韋廷授權提供）

每天瘋傳訊息給爸拔看。

貼文中可見，平常不愛出門的阿公，自從接手照顧福福後，每天都花心思找哪裡適合帶狗出去玩，還會一早到菜市場買新鮮雞肉煮給汪汪吃，2天的相處，讓阿公對養狗觀念改變，也因為顧著顧著就產生感情，便捨不得讓金孫回家，於是霸氣傳簡訊說，「這個月放我這」就再也沒有消息，連爸拔傳簡訊也都已讀不回。陳韋廷笑說，「看來要永久暫放了！」

▲米克斯福福。（圖／網友陳韋廷授權提供）

短短幾天就變成阿公養的狗！

事實上，爸拔要去接福福回家時，牠還耍賴不想走，聽到「以後再來」才心滿意足回家，不過自從汪汪去阿嬤家住之後，體重就不斷飆升，一個禮拜可以胖3、4公斤，從前驕傲的小蠻腰，現在卻成了水桶腰。陳韋廷無奈表示，阿公總笑說，「我們家福福一點也不胖！」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯福福。（圖／網友陳韋廷授權提供）

確定這是同一隻嗎XD。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」短短幾天就吸引上千名網友按讚，紛紛留言表示，「下禮拜就跟你講過年後再帶回去」、「下個月你就不是親生的了」、「下個月驗DNA發現你不是爸爸」、「 哈哈爸爸完全沒問可不可以，直接發命令：這個月放我這！」、「月底改成《這半年放我這裡》」、「 這個月後，爸爸會說孩子已經入他戶籍了」、「是一個即將發現自己不是親生的故事」、「這暗示很明顯了，你輸了啦！」。

▲米克斯福福。（圖／網友陳韋廷授權提供）

陪阿公出去玩散心，陪阿嬤留下來加班得福福。

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關鍵字： 米克斯阿公小蠻腰水桶腰

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吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

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