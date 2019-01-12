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野放「小海豹」回媽媽身邊　牠游回來上船討抱抱：我捨不得你們

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記者趙蔡州／綜合報導

令人感動的一刻！南非一個鐵籠潛水團隊日前開船出海，準備野放一隻跟母親走散小海豹，但沒想到小海豹下水後卻沒有離開，反而回頭從馬達旁邊重新爬上船，似乎不想跟這群救了牠的人們分開。

影片中可以看見，南非「白鯊非洲（White Shark Africa）」鐵籠潛水團隊準備野放一隻日前拯救的小海豹，其中一名團員將小海豹抱出來，稍微查看了現場的海況後，就將小海豹遠遠的拋入海中，剛開始眾人還歡呼送別小海豹回家了，但沒想到下一秒海豹卻游了回來，還從船後方的馬達處重新爬上船。

▲▼南非野放小海豹游回頭 上演離情依依小劇場。（圖／達志影像／美聯社）

▲野放「小海豹」回媽媽身邊，牠竟游回來爬上船不想走。（圖／達志影像／美聯社）

這時還可以看見一名母海豹正在遠處徘迴，其中一名團員見狀立刻把小海豹抱起，接著進行第2次野放、直接把小海豹拋去媽媽身邊，接著小船駕駛就馬上加速離開海豹群居的小島，眾人看著小海豹慢慢的游回族群裡，白鯊非洲的成員們這才高舉手臂歡呼了起來。

負責拍攝影片的威爾森（Ewan Wilson）表示，因為12月的南非海域的海浪非常強，對於還沒有長大的海豹來說生存不易，他說「對於居住在南非的海豹來，12月是一個讓人憂心的時候，因為強勁的海浪會打上牠們群居的島嶼，這對可憐的海豹母子就是被海浪沖散的。」

▼團員見狀立刻把小海豹抱起，接著進行第2次野放。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼▲▼南非野放小海豹游回頭 上演離情依依小劇場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 海豹小海豹野放南非

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