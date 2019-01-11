太平神壇夫婦領養三花貓　獸醫機警攔截：聽起來想找目標

▲太平夫婦掛上電話1個多小時到動物醫院看貓。（圖／春天動物醫院授權使用）



寵物小組／綜合報導

台中獸醫林堂棣送養6個月大的三花貓，接到想領養的電話但對方聽起很急，他心裡覺得奇怪，這時同事隨口提起太平神壇虐貓事件，一查竟然資料相符，而且對方曾有領養貓當天就遺失的紀錄，和「貓養10年才離開」的說法大相逕庭，他趕緊將資訊PO網提醒大家謹慎送養。事實上該名婦人3天前才被沒入2貓1狗。

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林堂棣接到來自台中太平區的認養電話，但對方表達怪怪的，他回憶對話內容，「對方聽起來很像很急要養貓，好像有貓就好，隨便一隻都可以，不像是要找寵物，而是想要找一個目標。」這時同事隨口說了一句「聽說太平有一個開神壇的虐貓魔人」，林堂棣查了新聞資料，並把對方的電話一搜，竟然資料完全吻合，「這個人真的在動保處裡領養一隻貓，然後『當天』就報遺失。」

▲6個月大的三花貓非常漂亮。（圖／春天動物醫院授權使用）



林堂棣心裡有異，但又覺得萬一回絕對方就不會來了，還是約好在醫院看貓，他也想跟對方當面談談照顧貓的想法。林堂棣表示，對方是一對老夫妻，「我們也是跟之前認養人一樣，問問看他們照顧動物的經驗、現在有沒有其他寵物等等。」這對夫妻說他們之前的貓咪養了10多年，在1年半前過世，但這些資訊明顯和記錄不同，林堂棣提到，「我聽過很多飼主談他們養寵物的點滴，可是這對夫妻聽起來像是拼湊出來的，就連我問貓咪是1年半前什麼時候過世，他們也沒有說得很清楚。」

▲婦人曾在104年領養貓，當天就報遺失。（圖／春天動物醫院授權使用／點圖放大）



最後林堂棣以需要審核認養人，加上對方沒有帶運輸籠裝貓咪為由，回絕了領養，「對方表現就是很失望。」他希望是自己太敏感，對方只是不擅表達、想養貓陪伴的老夫妻，「但是談話之後加上種種跡象，我很慶幸沒有讓他們把三花貓領養回去。」他也說明，根據對方提供的資料，和虐貓棄貓案的主角是同樣姓氏、住同一條路，連開的車都和街景拍到的一模一樣。

林堂棣事後將這個「扮柯南」的經過PO網，提醒愛媽一定要謹慎送養，切勿太衝動讓對方現場帶回家，多聊幾句明察秋毫，多一點點審核都可能成為毛孩的救命符。他也質疑，民眾查不到認養黑名單，不肖領養人也可能請家人代為領養，把關上恐怕有漏洞。

▲想領養被拒，夫婦相當失望。（圖／春天動物醫院授權使用）



根據新聞資料，該名婦人2017年曾表示，「買魚時……那隻刀拿來要殺魚時，我的手就皮皮剉，我敢殺一隻貓嗎？」否認虐殺貓咪，然而遺失、棄養貓狗卻是事實。

《ETtoday寵物雲》也向台中市動保處詢問，確定該名婦人2017年已被禁養動物，而動保處說明，這個人已經被列入領養黑名單，若是在公立收容所領養，登記時會自動跳出「此人是黑名單」的訊息，不過這個名單並沒有對外公開，因此一般人無法直接在網路上查詢，若是私人沒有寵登的機構就更難防範。

▲美貓還在找有心有力有餘裕的奴才喔！（圖／春天動物醫院授權使用）



此外，這名婦人才在4日被沒入1貓、1狗，7日又沒入另一隻貓，動保處表示，如果沒有寵登就查不到，此次沒入都是有人通報「禁養動物的人又飼養動物」，動保員才去查緝。動保處說，「對方也知道自己違法，所以在沒入上我們沒有遇到太大的阻礙。」而被判禁養動物又飼養，可罰新台幣3000元以上、15000元以下。另外若是借人頭領養，但實際照顧人是禁養人，被查到仍能開罰。

動保處表示，針對這對夫婦到獸醫院領養貓咪的事件，已經接獲許多通報，目前會把該夫婦的資料寄給相關動保團體，提醒列入認養黑名單。

▼送養務必謹慎，多聊聊、多審查，都可能是毛孩的保護網。（圖／春天動物醫院授權使用）

