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喵滿臉土現身寵物店「我要洗澡！」　尋奴才竟是常客

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▲喵喵全身灰髒跑到寵物店前。（圖／東森寵物雲頭份店提供）

▲喵喵灰頭土臉獨自跑到寵物店前。（圖／東森寵物雲頭份店提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「東森寵物雲商店」頭份店13日在店門前拾獲1隻貓咪，當時喵喵因為受到驚嚇而躲在客人的車底，並且不斷想往馬路與車子引擎暴衝，所幸店員及時出手救援，經初步檢查貓咪並無大礙，店員也立即上網協尋飼主，才發現原來這隻貓咪是店內的常客，主人日前也曾表示要送貓咪來洗澡，沒想到牠卻等不及，自己先跑來了。

寵物店店員表示，由於店鋪附近就是交流道，大卡車來來往往，貓咪可能是受到驚嚇才往車底鑽，幸好客人及時發現告知，他們趕緊將喵喵救出並暫時安置於店裡，「這隻貓咪身上有明顯打架過的傷口與髒污，還戴著豹紋項圈，看起來像走失，但是卻沒有植入晶片。」為了早日讓貓咪和主人團圓，店員將資料PO上網協尋主人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲喵喵全身灰髒跑到寵物店前。（圖／東森寵物雲頭份店提供）

▲喵：我玩髒了！幫我洗澡！！！

▲喵喵全身灰髒跑到寵物店前。（圖／東森寵物雲頭份店提供）

▲聯繫飼主後，發現這隻貓咪上個月才剛來洗過澡。

當時店員將貓咪帶進寵物店後，店內的美容師就覺得「有點眼熟」，直到尋得飼主才發現，原來這隻貓咪「燦燦」是店裡的熟客，上個月才來洗過澡，而日前飼主也曾表示，過幾天要帶主子到該店美容，沒想到這天燦燦卻自己偷跑出家門，飼主找得心急如焚，怎料聰明又幸運的喵星人自己跑到寵物店前等待。

其實這隻貓咪是某間釣蝦場的店貓，店員也透露，其實寵物店距離釣蝦場有一段距離，沒想到燦燦能夠走對方向，自己來到寵物店外乖乖待著，所幸貓咪及時被發現，也沒有什麼大礙，才結束了這場驚魂記。飼主也於14日一早到店內接回貓咪，同時植入晶片並預約結紮手術，也希望喵皇別再給家人這麼大的「驚喜」了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲喵喵全身灰髒跑到寵物店前。（圖／東森寵物雲頭份店提供）

▲飼主隔天一早立即將愛貓接回。

▲喵喵全身灰髒跑到寵物店前。（圖／東森寵物雲頭份店提供）

▲進一步做檢查後，植入晶片並預約結紮手術。

▼影片為東森寵物雲頭份店提供

▼更多精彩影音

【東森寵物雲商店頭份店資訊】

電話：037-7670509

地址：苗栗縣頭份市中華路1307號

關鍵字： 貓咪喵喵洗澡美容寵物店東森寵物雲

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